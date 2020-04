Vít Rakušan: Chyby na začátku krize bych vládě odpustil. Jenže oni se chovají chaoticky doteď

Sněmovna dnes bude rozhodovat o prodloužení nouzového stavu, jaký je váš postoj?

Osobně se přikláním k prodloužení nouzového stavu do 10. května, není třeba prodlužovat ho až do konce května. Pokud by to bylo třeba, sněmovna se může sejít.

Vy jste po čtvrtečním rozhodnutí soudu, který zrušil některá rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, říkal, že nám „opravdu vládnou nemehla“. Neberete tedy zdůvodnění vlády, že bylo třeba jednat rychle a že šlo o životy lidí?

Od začátku krize jednala vláda v nestandardním režimu, odmítala ustavit Ústřední krizový štáb, jednala ukvapeně a chaoticky. Na tom trvám, říkám to konstantně. Samozřejmě, že v takových situacích se mohou stát chyby. Ale když jsme podávali vládě pomocnou ruku a snažili se chaos mírnit, kabinet nás odbýval.

Od pondělí došlo k uvolnění některých opatření, mimo jiné i cestování do zahraničí, což je práce i vašich senátorů, kteří podali ústavní stížnost. Ale není to předčasné?

Není potřeba na nic čekat, naopak, myslím, že uvolnění tohoto opatření mělo přijít mnohem dříve. Není důvod k zavřeným hranicím, každý, kdo se vrací, musí předložit negativní test.

Jak vůbec hodnotíte dosavadní chování a jednání vlády po dobu „koronavirové krize“?

Jak jsem už říkal, mrzí mě, že vláda se chová doteď chaoticky. Ten začátek krize, respektive její chování v začátku, bych jí i odpustil. Jenže chaos provází jednání vlády doteď. Štve mě, že premiér neříkal vždy pravdu, že se ministři kabinetu hádali na sociálních sítích, že premiér chodil v doktorském plášti a dělal si PR a sliboval roušku každému.

Když se zeptám konkrétně na hlavní aktéry, kterými jsou pánové Babiš, Vojtěch a Hamáček. Jakou známku by od vás dostali, pokud byste je známkoval jako ve škole?

Premiér s ministrem zdravotnictví by asi propadli, panu Hamáčkovi bych ještě dal šanci na reparát.

Budete chtít vysvětlení po některých nákupech, které, zdá se, neprobíhaly v uplynulých týdnech zcela v pořádku?

Nepochybně. Pokud vím, Piráti podali i trestní oznámení i podnět k NKÚ.

