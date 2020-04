Promořování seniorů pod státním dohledem, Babišova záchrana mrtvých a Ovčáčkův hysterický záchvat

Byl to velmi povedený týden. Vláda opět otočila, uvolnila opatření, najednou je možné i to, co bylo ještě před pár dny nemyslitelné. Soud odmítl „právní kličku“ a zrušil některá nařízení ministerstva zdravotnictví. A kabinet znovu prokázal uvážlivost a odvahu, když po rozhodnutí soudu poslal na tiskovou konferenci pouze nebohého Adama Vojtěcha. Ten ale i přes zkušenosti ze Super Star jen zmateně drmolil... Podívejme na zmatený týden s NADHLEDEM.