Ovčáček opouští pozici mluvčího hradu. Místo Zemana bude pracovat částečně i pro Boha

/POLITICKÁ SATIRA/ Prezident Miloš Zeman si pro svoji krátkou řeč k národu nemohl vybrat příhodnější dobu. V den, kdy si křesťané po celém světě připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zjevil se prezident, a to doslova bez mrknutí. Pod nekvalitně nasazenou rouškou nejdříve psychicky i zdravotně ohrožoval moderátorku televize Prima během nedělní Partie a v poledne se pokusil svými slovy o naději konkurovat papeži Františkovi, který ve stejný okamžik promlouval ve svém tradičním požehnání Urbi et Orbi. Na který z těchto dvou pořadů v tu chvíli koukal mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček?

Věčná ovce

Když kardinál Dominik Duka v chrámu svatého Víta přednesl několik slov na Zelený čtvrtek, pravděpodobně nikdo nečekal, že po něm bude následovat se svým poselstvím mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček. Státní úředník, který do této chvíle používal pro svoje poselství pouze Twitter či Haló noviny, se tak ocitl pod přímým světlem božím. Bývalý politický vězeň Dominik Duka za poslední léta prožil zásadní otřes svojí paměti, protože jinak by bývalý komunistický novinář nemohl číst z Písma na tak vzácný křesťanský svátek.

Totalitní režim si totiž zrovna s církví nepadl v objetí a spíše Boha nekompromisně uklidil do lágrů, či vezeňkých cel. Možná však Jiřímu křivdíme a aktuálně jsme svědky jeho obrody. Neopouští Ovčáček svého pána Miloše Zemana, aby nakonec v pokání došel k Pánu, Ježíši a Bohu? Zdá se, že přes Velikonoce se z Jiřího stane mluvčí na poloviční úvazek.

Jen půlka zla

Prezident tak částečně přišel o svoji ovečku, ale jen z poloviny. Druhá půlka patří Bohu. Zvláštní rozdvojenost mluvčího republiky už je nějaký Velký pátek viditelný na jeho Twitteru. Pravidelně zde střídá svoje kritické plivance mířené do pražské kavárny, vůči arogantním intelektuálům, politikům, kteří nepoklonkují Rusku ani Číně a netleskají při nákupu vadného zBoží.

Klasický Ovčáčkům pseudoradikální humor střídá slovem z Bible. Připomíná výroky papeže Františka a v těžkých chvílích zapaluje svíčku míru. Jekyll a Hyde, světlo a tma, černá a bílá, Bůh a Zeman. On sám Ovčáček se jen těžko orientuje ve své hlavně, natož abychom to uměli my.

Pravdou je, že podle ověřených zdrojů se během nedělního projevu Miloše Zemana, který musel s panem vedoucím sledovat ze záznamu na televizi, ale projev papeže Františka měl schovaný v mikroskopickém sluchátku pravého ucha, takže si toho Miloš Zeman nevšiml.

Klidně by si tak mohl vysloužit přezdívku hradní Jidáš, ale přece jenom i Bůh i Zeman potřebují své stádo ovcí a Jiří Ovčáček je ideální partie na post mluvčího pro oba tábory. Otázkou je, jak dlouho vydrží sedět na dvou horkých židlích. Velikonoce jsou nejtěžší zkouškou a budoucnost napoví, jestli ho častěji uvidíme v kostele nebo v Lánech. Kde byste si přáli vy?

