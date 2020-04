Prezident Zeman nesouhlasí s promořováním. Pětiprocentní nezaměstnanost není tragédie, řekl

Prezident Zeman v neděli vystoupil hned na dvou televizních programech, a to nejprve na Primě a následně i v České televizi. V Partii na Primě například zkritizoval prodloužení trvání nouzového stavu prozatím jen do konce dubna a přiklonil se ke konzervativnímu přístupu v boji s pandemií.

Ve svém vystoupení prezident republiky mimo jiné prohlásil, že i když s prodloužením nouzového stavu jen do konce dubna nesouhlasí, tak respektuje rozhodnutí sněmovny a že vést válku kvůli čtrnácti dnům mu nepřipadá patřičné. Zároveň ale poznamenal, že se domnívá, že bude třeba nouzový stav znovu prodlužovat a mělo tak být učiněno v jednom kroku.

Imunizace místo promořování

Podle svého vyjádření nesouhlasí s tak zvaným promořováním společnosti, o kterém hovořil profesor Prymula. „Lékaři - a nejen lékaři - mají někdy odporný žargon, který, když pronikne do veřejnosti, tak se veřejnost vyděsí. Já bych místo termínu promořování, který je součástí tohoto žargonu, použil technicky neutrální termín imunizace,“ uvedl.

Raději konzervativní cestou

On sám by ale preferoval cestu dosavadního konzervativního a restriktivního boje s epidemií. „Já jako laik jsem pro konzervativní léčbu, protože děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan Šedo, který by tomu měl rozumět, napsal, že není žádná záruka, že když vystavíte epidemii relativně volnému průběhu, tak si člověk skutečně vytvoří protilátky a bude imunní - natož pak dva roky… Vydržte, prosím, protože se nám daří, epidemie ustupuje, za několik týdnů roušky sundáme,“ řekl.

S Prymulou nesouhlasí

„I když si velmi vážím pana profesora Prymuly, a ta úcta k němu je dána i úmyslem nejvyššího státního vyznamenání, tak v tomto případě bych se spíše přiklonil k panu Šedovi, protože tady platí princip předběžné opatrnosti. Toto funguje a tamto by možná fungovalo, ale také by se vrátila druhá vlna epidemie,“ uvedl. Data, která publikuje Čína a o jeijchž pravdivosti nejen odborná veřejnost pochybuje, jsou podle Miloše Zemana zatím jediná, která máme k dispozici, není proto podle něj možné hodnotit jejich správnost. „Nikdo jiný podle něj data nenabídl, až se tak stane, bude možné o nich diskutovat.“

Pokračovat v současné cestě

„Virus je nevyzpytatelný a jeho plán neznáme, tak můžeme vycházet jen ze zkušeností jiných zemí, jako je například Čína. I kdyby byla data mírně vyfabulovaná, nikdo nemůže pochybovat, že tam došlo k poklesu epidemie a že v jiných zemích, kde zvolili liberální cestu, pandemie bohužel pokračuje a sílí. Náš plán by měl být pokračovat v tom, co se tady úspěšně dělá, protože už dnes víme, že epidemie ustupuje,“ uvedl.

Prezient Zeman se vyjádřil i v tom směru, že současné kroky vlády budou nejlépe ohodnoceny v příštích volbách. Jeho přáním by pak bylo, aby současná koalice pokračovala. Uvedl také, že pandemie podle jeho názoru společnost obecně nezmění a časem zůstane jen ve vzpomínkách.

Ekonomické dopady

Na dotazy ohledně ekonomických dopadů současné krize sdělil, že je čas na dlouhodobé úvěry s odkladem splátek a na investice do dopravní infrastruktuy a výstavby bytů, což by vedlo k opětovnému rozhýbání ekonomiky. Stavební firmy jsou podle něj připraveny přijmout zakázky, jsou v dobrém stavu a ostatní sektory by si z nich měly brát příklad. Ani nezaměstnanost podle jeho slov nebude po pandemii nijak závratně vysoká, což by mělo být zajištěno zásahy vlády. I kdyby prý vláda nic neudělala, stoupla by podle jeho odhadu nezaměstnanost ze současných tří na pět procent, což podle jeho mínění "není žádná tragédie".

Velikonoční poselství

V následném vystoupení ve veřejnoprávní televizi hovořil Miloš Zeman jen krátce. Konstatoval, že jej o vystoupení v tomto období požádal kardinál Duka a on mu rád vyhověl. Vyzval k sounáležitosti, ohledům, vzájemné lásce a úctě. „Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost. A úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí,“ uvedl mimo jiné.

