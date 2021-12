Dívku napadl krokodýl, zachránil ji kamarád. Hrdina si na zvíře troufl dost nezvyklým způsobem

Osmnáctiletá Amelie se ocitla blízko smrti poté, co se na dovolené šla zchladit do vody tam, kde to mělo být bezpečné. Bohužel ale nevěděla, co na ni číhá pod hladinou. Nebýt hrdiny, který děsivou událost zpozoroval, z výletu by se nejspíše nevrátila.