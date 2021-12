Vlkodlačí syndrom: Tvář lidem porůstá hustou srstí. Z toho pohledu mrazí

Tento syndrom ještě není plně prozkoumaný, ale experti tvrdí, že jde o vzácnou genetickou mutaci. Potvrzuje to studie z roku 2011, kterou vedli čínští a američtí experti v oboru.

Na okraji společnosti

Lidé, kteří trpí touto genetickou abnormalitou, jsou často terčem posměchu, což způsobuje to, že mají ve většině případů velmi nízké sebevědomí.

Ovlivňuje to také jejich sociální život. Často jsou odsunuti na samý okraj společnosti, protože s nimi většina ostatních lidí nechce trávit čas. Některé děsí, jiní jimi opovrhují.

Samozřejmě si tyto nechtěné vlasy a chlupy mohou ostříhat nebo oholit, ale je zkrátka velmi těžké tento rituál podstupovat každý den.

Tato kondice způsobuje, že lidé, kteří jí trpí, se po celý svůj život potýkají s hustým porostem na celém jejich těle.

Pokud by tedy chtěli skrýt fakt, že tímto syndromem trpí, museli by si holit celé tělo, a to nejspíše každý den. To je ale bohužel velmi náročné, řada z nich na to nemá čas nebo energii.

Tato mutace může pomoci s plešatěním

Výjimkou dokonce není ani jejich tvář, která je také celá pokryta chlupy a vlasy. Důvody vzniku této genetické mutace bohužel zatím nejsou zcela známé.

„Tato mutace nějakým způsobem podporuje gen, který je zodpovědný za růst vlasů a chlupů. Při dalším zkoumání tak můžeme také přijít na to, jak se pomocí tohoto genu vypořádat s plešatěním,“ uvedla Pragna Patel, jedna z vedoucích studie.

Zdroj: Daily Star

