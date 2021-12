Tříletá holčička žila sama v divočině na Sibiři. Vypráví o tom, co tam prožila

Karina Chikitova se jako malá dívenka ztratila v nebezpečném sibiřském lese, ve kterém žila více než 10 dní s vlky a medvědy. K tomu, že je naživu, jí prý nejvíce pomohlo, že s sebou měla svou fenku Naiku. O svých zážitcích promluvila až o několik let později, ale stálo to za to.