Tělesná teplota dokáže prozradit přítomnost infekce v těle, ale dokonce i když někdo lže

K tomu, abychom mohli určit, jestli s naším tělem není něco v nepořádku, potřebujeme znát, jaká teplota těla je považována za "normální". Teplota těla se za ideálního stavu pohybuje od 36 do 37 °C, důvodem k panice ale není, ani když jste lehce pod těmito teplotami, nebo naopak nad.

Naše tělo totiž teplotu neustále upravuje. Důvodem je přizpůsobení se okolním podnínkám. Pokud se změříme teploměrem těsně po cvičení nebo později odpoledne, je možné, že vaše tělesná teplota bude o něco vyšší, než je běžné, uvádí na svém webu Mayo Clinic.

Horečka

Tento stav způsobuje nejčastěji nějaká nemoc. Při horečce se naše tělesná teplota na určitou dobu zvyšuje. Tento stav nastává, pokud je číslo na teploměru vyšší než 38 °C.

Horečku také často doprovází následující příznaky:

bolesti hlavy

zimnice

nadměrné pocení

bolesti svalů

dehydratace

podrážděnost

slabost

Existuje také určitá teplotní hranice, za kterou začíná být horečka nebezpečná a za kterou bychom měli okamžitě volat našemu lékaři. U dospělých je tato hranice 39,4 °C.

Dalšími důvody k vyhledání odborné pomoci mohou být také některé doprovodné symptomy, jako je třeba vyrážka na kůži, bolest hlavy, ztížené dýchání, zvracení, bolesti na hrudi a bolesti břicha a další.

Tělesná teplota ve stáří

Jen hrstka lidí si je vědoma toho, že ve stáří naše tělesná teplota klesá. Pokud je vám tedy neustále zima, na vině může být váš věk.

Teplota začíná klesat mezi 65. a 74. rokem života a od 75 let klesá ještě více. Lidé, kterým je 85 let a více, si mohou za normálních podmínek naměřit jen pouhých 34,1 °C, jak uvádí Journal of Clinical Nursing.

Muž a žena

Studie publikovaná v odborném časopise Lancet dokázala, že se tělesná teplota u žen a mužů liší. Ruce ženy jsou dokonce zhruba o 1,6 °C studenější než ty mužské. Ženské tělo ale bývá o 0,2 °C teplejší než tělo muže.

Lež

Lhaní vám sice nezpůsobí to, že by vám najednou zničeho nic vyrostl dlouhý nos, ale může se projevit na vaší tělesné teplotě.

Studie publikovaná v odborném časopise Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling poukázala na to, že lhaní může způsobit to, že se nám lehce zvýší teplota na čele, ale zároveň klesne v oblasti nosu.

Zdroj: Everyday Health

