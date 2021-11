Musela opustit školu, aby adoptovala svého malého bratra a sestru. Celý příběh je velmi dojemný

Jemmino dětství rozhodně nelze označit za tradiční. S matkou cestovaly v dodávce po Evropě a dokonce se podívali i na Bali, Thajsko a do Malajsie.

„Moje máma byla prostě taková, milovala dobrodružství, za konvenční by ji rozhodně nikdo neoznačil. Byla přesvědčená o tom, že tohle je ta nejlepší cesta jak žít a že je pro mě nejlepší se učit, zatím co cestujeme a poznáváme nové lidi a kultury,“ řekla Jemma.

Nevlastní otec

Jemma uměla mluvit hned několika jazyky už v 10 letech a dokonce jeden čas se svou matkou žila i na plachetnici. Ta ale patřila jejímu příteli a když se rozešli, musely se obě vrátit do rodné Anglie.

Dalším partnerem, kterého si její matka našla, byl Shakey, se kterým později měla dceru a syna, Billie a Alexe. Jemmě bylo v té době 14 let.

„Shakey byl opravdu skvělý, takový charismatický chlapík. Myslím, že se opravdu milovali. Jediným problémem bylo to, že moc pil,“ svěřila se Jemma.

Někdy si prý po práci zašel do hospody a dlouho se nevracel, když mu ale Jemmina matka Jane zkoušela volat, tak nebral telefon. Tak se ho tedy často vydala hledat a Jemma doma zůstala sama se svými sourozenci a musela se ně postarat.

Moment, kdy se vše zvrtlo

To ale ještě nebylo tak hrozné. Opravdové problémy nastaly, když s pitím začala i Jane.

„V tu dobu jsem si často všimla, že něco není v pořádku, když jsem se vrátila domů ze školy. V domě nebylo uklizeno, všude se něco povalovalo a nic nebylo hotové, to se nikdy předtím nedělo,“ vysvětlila Jemma.

V jeden momet se celá rodina dokonce musela odstěhovat do Španělska, protože se dostali do tíživé finanční situace. Jemmina matka byla přesvědčená o tom, že se jim ve Španělsku bude dařit mnohem lépe. Tohle nadšení ale Jemma nesdílela a prozatím zůstala v Anglii se svou babičkou.

Tragédie

Jednoho dne se k ní ale dostala zdrcující zpráva. Její matka se připletla do dopravní nehody a krátce poté na následky srážky zemřela, bylo jí tehdy pouhých 40 let.

Janina smrt jejího manžela naprosto zdrtila a začal pít mnohem více než kdy předtím. Za několik málo týdnů už v hospodách trávil více času než s dětmi. To, že má problém, si ale nikdy nepřiznal, a to ho stálo všechno.

Nakonec jeho chování zaregistrovala sociálka a Billie a Alexe, kteří tehdy zůstávali doma sami i celé dny, mu odebrali.

Nikdy by neměnila

Jemma ihned odletěla do Španělska a dozvěděla se, že pokud se o sourozence nikdo z rodiny nemůže postarat, tak je dají k adopci.

Tamní úřady jí dokonce ani nemohly zaručit, že skončí ve stejné rodině a ani to, že budou umístěni do rodiny, která mluví anglicky.

Bez zaváhání se ihned nabídla jako jejich poručník a v ten samý okamžik už podepisovala všechny potřebné dokumenty. Jemmě bylo tehdy ale pouhých 23 let a nikdo příliš nevěřil tomu, že to zvládne.

Jemma ale všechny přesvědčila o opaku. Je si vědoma toho, že kvůli svému rozhodnutí musela zažít i nějaké ty nepříjemné a těžké chvilky a co se týče randění a zábavy, na to ani neměla čas. Nikdy by ale neměnila.

Zdroj: BBC

