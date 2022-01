Otec si vzal svou vlastní dceru. Není to ale není ta nejhorší zvrácenost této rodiny

Travis Fieldgrove nebyl přítomný v životě své dcery až do jejích 17 let. Travis jeho rodinu opustil v moment, kdy se jeho dcera narodila, tedy v roce 2000. Jedinou pozitivní věcí na celém příběhu je tak to, že k této ubohé dívce neměl přístup ještě dříve.

Příběh jeho rodiny je neobyčejně ponurý a rozhodně není pro slabé povahy!

Ačkoliv Travis od rodiny odešel a našel si novou přítelkyni, rozhodl se vrátit, když bylo Samantě 17 let. Se svou dcerou poté, o tři roky později, navázal romantický vztah.

Autority Travise zatkli za incest, ten se ale z obvinění snažil vyvléknout a zarputile tvrdil, že ho se Samanthou žádné příbuzenské vztahy nepojí.

Ačkoliv ale mají různá příjmení v důsledku toho, že od rodiny odešel, testy potvrdily, že je skutečně jeho biologickou dcerou.

Nejzvrácenější částí celého příběhu je, že o romantickou náklonnost Samantina otce nyní soupeří i její nevlastní sestra.

Později se svým vztahem začali chlubit na Facebooku, dokonce měli i nelegální svatbu. To se stalo ihned poté, co začalo vyšetřování.

Chtěli se tímto způsobem údajně vzepřít policii, která se podle nich snažila „zastavit jejich lásku“.

Policie nakonec uvedla, že Samantina touha mít romantický vztah s jejím otcem vycházela z psychických problémů, které plynuly z jejich rodinné situace. Soud jasně potvrdil jejich vinu pomocí DNA testu.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Kim Jong-un: Desetiletí barbarské vlády. Jakých nepředstavitelných hororů byl za tu dobu schopný?