Kim Jong-un: Desetiletí barbarské vlády. Jakých nepředstavitelných hororů byl za tu dobu schopný?

Nelítostný vůdce Severní Koreje za deset let své vlády dokázal, že se nezastaví opravdu před ničím. Z toho, co všechno provedl, vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Únosy nevinných občanů a popravy plamenometem nejsou v zemi novinkou, to ale zdaleka není vše.