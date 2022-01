Jak je na tom Michael Schumacher? Promluvil jeho blízký přítel, bývalý šéf Ferrari Jean Todt

Od jeho tragické nehody ve francouzských Alpách uplynulo již neuvěřitelných osm let. Michael Schumacher ale „stále bojuje“, říká jeho blízký přítel Jean Todt pro Daily Mail.

Fanoušci tohoto legendárního závodníka se snaží již roky vypátrat jakékoliv detaily o jeho zdravotním stavu, to se jim ale příliš nedařilo.

Schumacherova rodina ho striktně drží z dohledu veřejnosti, přístup k závodníkovi a informacím o jeho aktuální kondici tak mají pouze jeho blízcí známí a členové rodiny. Jedním z nich je i bývalý šéf Ferrari Todt, který stále doufá, že se jeho zdravotní stav bude zlepšovat.

„Chápu, proč ho jeho rodina a přátelé chrání, měli bychom ho nechat na pokoji,“ řekl pro Daily Mail.

„Můžeme jen doufat, že se jeho stav zlepší,“ pokračoval.

Jaký otec, takový syn

Schumacherův syn Mick jde ve šlépějích svého otce a je nyní také součástí týmu F1. „Jsem šťastný, že je je Mick také ve formuli 1, navíc se mu tam skvěle daří. Mohl by tedy mít více konkurenceschopný stroj, ale mám ohromnou radost, že v sobě našel vášeň pro závodění,“ dodal.

Dokument Schumacher

Na filmovém serveru Netflix se před nedávnem objevil dokument o této závodnické legendě s prostým názvem Schumacher.

Jedná se o film o životě Michaela Schumachera, jeho slávě, soukromí, ale také o děsivé nehodě, která jeho život navždy změnila. Snímek byl natočen se souhlasem jeho nejbližších a dokonce i obsahuje dojemné rozhovory s několika členy Schumacherovy rodiny.

Ve snímku máte možnosti vidět mimo jiné jeho syna Micka, dceru Ginu-Marie, ale i manželku Corinu.

Je to dříč a bojovník

„To je skvělé. Jsem velmi šťastný a ulevilo se mi, že to lidé opravdu přijali tak, jak jsme to zamýšleli,“ řekl o filmu Michaelův syn Mick.

„Lidé ve snímku mají možnost vidět, jaké oběti musel podstoupit, aby dosáhl toho, čeho dosáhl. Lidé si teď mnohem lépe uvědomují, že mu ten úspěch nebyl dán, musel pro něj tvrdě pracovat,“ pokračoval.

„To je prostě to, o čem celý dokument je. Chtěli jsme ukázat, že je to dříč a bojovník. Jsem na to, co jsme vytvořili, velmi hrdý,“ dodal.

