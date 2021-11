Úspěšná realitní makléřka skončila na ulici. Stačilo jen jedno špatné rozhodnutí

Žena, která kdysi bývala úspěšnou realitní makléřkou, se svěřila, jak téměř "ze dne na den" o vše přišla. Stačilo jen jedno špatné rozhodnutí a už nebylo cesty zpět.

Začalo to sklenkou vína

Aby si ulevila od neustálého tlaku, který cítila, pila alkohol a kouřila marihuanu. V té době to prý ale ještě nebylo tak špatné. Alkohol a marihuana se prý podle Jessicy ještě daly zvládat. Problém prý nastal až ve chvíli, kdy poprvé vyzkoušela pervitin.

Myslela si, že bude dost silná na to, aby se nestala na droze závislou, to se ale bohužel spletla. Od toho dne po dobu několika následujících let užívala pervitin téměř každý den, zkrátka už bez pocitu, který jí droga dávala, nemohla být.

Závislost a zoufalství

„Byla jsem přesvědčená o tom, že je to můj konec, že umřu jako závislačka,“ svěřila se.

Jen pouhé tři měsíce ode dne, kdy Jessica pervitin poprvé vyzkoušela, si uvědomila, že má problém. Prodala svůj dům a odstěhovala se do jiné části Austrálie, aby začínající závislosti unikla. To se jí ale bohužel nepodařilo. Touha po pervitinu ji následovala, kamkoliv se pohnula.

Narozeniny strávila v cele

Svoje 28. narozeniny strávila zavřená ve špinavé vězeňské cele. V ten moment si uvědomila, že to s jejím životem jde z kopce a že se potřebuje znovu postavit na nohy.

Předcházel tomu několikaměsíční život na ulici a hned několik potyček s policií, která ji opakovaně poslala do protidrogové léčebny, ze které ale pokaždé zmizela.

Její "narozeninová oslava" ve věznici ji ale donutila si uvědomit, že jestli svou nápravu nebude brát vážně, nejspíše to s ní neskončí dobře.

Ve svých 28 letech proto konečně nastoupila do protialkoholní léčebny s tím správným cílem a nechala si pomoci. Nyní už je "čistá" téměř šest let a snaží se pomáhat lidem, kteří čelí podobným problémům.

Zdroj: Daily Star

