Z Caryho (60) udělalo dospívání ve stínu mladšího bratra bezcitnou zrůdu. Doplatily na to hned čtyři ženy

Cary Stayner se narodil v roce 1961 v kalifornském Marcedu a už o tři roky později přibyl do rodiny také jeho mladší bratr Steven. Možná by mohlo být všechno v pořádku a z Caryho by vyrostl vážený muž, kdyby se nestalo to, co se rozhodně stát nemělo. Když bylo Stevenovi sedm let a Carymu deset, mladší chlapec jednoho dne zmizel a dalších sedm let o něm jeho rodiče ani nikdo další z rodiny nevěděli. Je logické, že se v takové chvíli myšlenky všech lidí okolo soustředily na unesené nebo jiným způsobem zmizelé dítě, ale patrně jen málokdo přemýšlel o tom, jaký vliv to bude mít na staršího Caryho. Chlapec se zjevně trápil nejen ztrátou bratra, ale také nezájmem okolí.

Ve stínu uneseného dítěte

Situace v rodině se postupně vracela alespoň částečně do normálu a jak šel čas, jen málokdo asi čekal, že by se mladší chlapec jednoho dne objevil u dveří živý a zdravý, i když jak víme, rodiče v takových situacích neztrácejí naději nikdy. Stevenův příběh ale proti všem černým scénářům po sedmi letech dopadl dobře, tehdy čtrnáctiletý chlapec svému únosci utekl i s dalším (také uneseným) malým chlapcem, jehož tím zachránil, a skutečně se jednoho dne dostal šťastně zpět domů. Pro Caryho tím mohla skončit noční můra, se kterou se do svých sedmnácti let potýkal. Jenomže všechno mělo být docela jinak, než si možná vysnil.

Z milého chlapce se stal podivín

Zatímco v době, kdy byl Steven pryč, všichni přemýšleli, co se s chlapcem stalo, po jeho návratu se strhla doslova lavina zájmu o jeho osud. Zajímala se rodina, policie, novináři… Stal se z něj doslova národní hrdina A Cary, stejně jako doposud, znovu zůstal stranou jakéhokoliv zájmu. On přece netrpěl, jeho nikdo neunesl, on – na rozdíl od svého bratra – prožíval „normální dětství“. V jeho duši se ale už tou dobou začal odvíjet scénář šílených činů, na které se začal připravovat a které také bohužel později uskutečnil. Stal se z něj podivínský samotář, docela jiný člověk, než za jakého jej v minulosti považovali jeho přátelé. S nikým nedokázal navázat kontakt, vytrhával si vlasy, k lidem byl často hrubý.

Foto: Wikimedia commons, San Quentin State Prison, Public domain Cary neunesl svůj život, poznamenaný únosem mladšího bratra

Klid v parku a velký zvrat

Ani tím ale nemělo všechno ještě skončit. Po několika letech Caryho bratr tragicky zahynul a ve stejné době byl zabit i jeho strýc, ke kterému měl Cary hodně blízko. To už bylo opravdu moc, mladý muž se propadl do depresí a nakonec odešel z domova do nedalekého nádherného Yosemitského parku, kde našel útočiště před lidmi a před světem. Musel se ale nějak živit, což vyřešil prací údržbáře v hotelu. Dva roky se nedělo nic a už se zdálo, že se dá konečně všechno do pořádku.

Pak ale do hotelu přijely tři ženy. Byla to matka s dospívající dcerou a její kamarádkou. Caryho myšlenky se otočily špatným směrem. Jako údržbář měl přístup do pokojů a nikoho nepřekvapilo, že se tam objevil pod záminkou drobné opravy. Místo toho ale ženy sexuálně napadl, všechny následně připravil o život a jejich těla odvezl z hotelu. Podle vyšetřovatele šlo o největší tragédii, která se do té doby v parku odehrála.

Další oběť po půl roce

Téměř půl roku se nic nedělo. Policie zatkla domnělé zločince, ale šlo o omyl, který stál život další ženu. V cele seděli nevinní a Cary se mohl připravovat na další vraždu. Její obětí se v létě roku 1999 stala šestadvacetiletá přírodovědkyně, která přijela do parku za poznáním. Zatímco předchozí Caryho oběti byly nalezeny v ohořelém vraku auta, jeho další oběť byla pohozena bez hlavy asi kilometr od místa, kde se ztratila. Hlavu našli vyšetřovatelé v nedaleké řece.

Konečně chytli toho pravého

Tentokrát už došlo i na důkladný výslech Caryho, i když jej policie původně považovala jen za možného svědka. On se ale postupně přiznal ke všem čtyřem vraždám. „O vraždách hovořil, jako by četl etiketu na sáčku s polévkou,“ podivil se následně jeden z vyšetřovatelů. A jaké bylo přání sériového vraha poté, co podrobně popsal své hrůzné skutky? Požádal o kontakt na filmové producenty v Los Angeles. Chtěl, aby stejně jako o jeho bratrovi natočili také film o jeho osudech. Přál si, aby se svět dozvěděl o jeho osudu a děsivých skutcích. Až tak daleko může dojít pocit nezájmu o jedno z dětí.

Zasloužený trest

Žádná omluva nebo vysvětlení pro Caryho činy ale samozřejmě není dost velká na to, aby mohl být omilostněn. A tak soud v roce 2002 rozhodl o trestu nejvyšším, který ale nebyl vykonán, a Cary si dodnes odpykává svůj trest v cele smrti.

