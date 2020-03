Polévka proti nemocem. Vydatný slepičí vývar posílí tělo, zkuste také vynikající bílou variantu

Základem je samozřejmě slepice a zelenina - a to v každém případě, tedy zvolíme-li jakýkoliv recept. Kromě slepice si tedy připravíme kousek celeru, větší mrkev a petržel. S mrkví to ale nesmíme přehnat, jinak by byla polévka nasládlá, a to nechceme. Dále si vezmeme jednu středně velkou cibuli, několik stroužků česneku a koření - sůl, pepř, případně trošku mletého zázvoru. Nic víc pro základ potřebovat nebudeme. Jen dost času a trpělivost.

Připravit a uvařit...

Co uděláme nejdříve? Slepici důkladně očistíme a naporcujeme na díly, které se vejdou do hrnce. Přidáme na čtvrtky nakrájenou cibuli, kterou ale neloupeme, zbytečně bychom se připravili o krásnou barvu polévky. Odstraníme z ní proto jen opravdu jedinou vrchní vrstvu, která by mohla být znečištěna. Oloupeme česnek, stroužky překrojíme a vše vložíme do hrnce. Přidáme očištěnou zeleninu, zalijeme vodou a necháme pomalu vařit. Slovo pomalu je míněno vážně a má to svůj důvod. Čím pomaleji budeme polévku vařit, tím silnější a výraznější chuť získáme.

Trpělivost bude odměněna

To, že se polévka bude vařit klidně i dvě až tři hodiny na mírném ohni nebo na nižší stupeň na elektrickém sporáku, ještě neznamená, že si jí nebudeme všímat. V průběhu celé té doby můžeme čas od času sebrat zvrchu tuk. Polévka si i tak zachová svoji vynikající chuť a tuk můžeme po vychladnutí použít při dalším vaření.

Nudle vždycky zvlášť

Jestliže chceme získat a hlavně zachovat čirý vývar, postaráme se o to, aby jej nezkalily nudle, které bychom vařili přímo v něm. Nudle tedy uvaříme v jiném hrnci jen v osolené vodě. Uvidíte, že změna bude veliká.

Máme téměř hotovo

Slepice se dovařila, maso je měkké a přišel čas na finále. Vývar slijeme přes cedník do druhého hrnce, maso ze slepice obereme, nakrájíme na kousky a vrátíme do polévky. Stejně tak nakrájíme na kostičky nebo plátky zeleninu, která bude ozdobou polévky a jistě si na ní každý strávník pochutná. Vše můžeme ještě dochutit závorem, přivést k varu a doplnit nudlemi. Polévka, kterou jedli na posílení již naši předci, dokonce ji dávali ženám po porodu a těžce nemocným, aby získali sílu na zotavení, je hotová. Pokud máme, můžeme ji posypat najemno nakrájenou petrželkou, aby byl výsledek opravdu dokonalý.

“Bílá” slepičí polévka

Obměnou klasického čirého vývaru je bílá polévka, která se od prvního receptu liší v přípravě jen málo, ale chuťově jde o zcela jiný výsledek. Jde vlastně jen o to, že do hrnce ke slepici a vyjmenované zelenině přidáme ještě na růžičky rozdělený květák. Vaříme stejně jako v předchozím případě, nebudeme si však připravovat nudle, ale jíšku. Tu si umícháme v jiném hrnci, následně ji rozmícháme a důkladně rozvaříme v hotovém vývaru. Do již bílé polévky přidáme nakrájenou zeleninu, maso a místo zázvoru použijeme tentokrát špetku muškátového květu.

Ať se rozhodneme pro kteroukoliv variantu, můžeme si být jisti, že tím přispějeme k posílení organismu celé rodiny a to je nyní velmi důležité. Tak dobrou chuť a hodně síly.

Nezapomínejme vyvažovat

Polévky jsou sice “grunt”, ale nesmíme zapomínat ani na to, že vyšší imunitu organismu zajistíme jen vyváženou stravou s dostatkem vitamínů, minerálních látek a bílkovin. Dobré je tedy v tomto období konzumovat dostatek ovoce a zeleniny, luštěniny, ale i mléčné výrobky, kvalitní maso nebo fermentované potraviny (tedy například kvašené zelí), ořechy nebo ryby.

