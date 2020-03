Na internetu nejsme v karanténě. Na co si dát pozor při surfování či práci na internetu

Během krátké doby se velká část fungování domácností ale i firem přesunula do internetového prostředí. Nikdy předtím nebyl propojený svět a naše schopnost komunikovat, pracovat, nakupovat nebo se socializovat online tak důležitá. I přes veškeré schopnosti a vymoženosti, které nám internet umožňuje, si ale musíme uvědomit, že kde jsme my, jsou i počítačoví piráti. Ti dokáží z běžných uživatelů vylákat osobní údaje, nebo jak je obrat o peníze, příležitost nepustí.

Během krátké doby se velká část fungování domácností ale i firem přesunula do internetového prostředí. Nikdy předtím nebyl propojený svět a naše schopnost komunikovat, pracovat, nakupovat nebo se socializovat online tak důležitá. I přes veškeré schopnosti a vymoženosti, které nám internet umožňuje, si ale musíme uvědomit, že kde jsme my, jsou i počítačoví piráti. Ti dokáží z běžných uživatelů vylákat osobní údaje, nebo jak je obrat o peníze, příležitost nepustí.

Už jsme viděli příklady malwaru souvisejícího s koronavirem, který byl maskovaný za dokumenty obsahujícími údajné informace o této nákaze. Hackeři mají ale bohužel na výběr daleko více možností, jak narušit naše online bezpečí.

Často nebezpečné streamování

Během nadcházejícího víkendu budou streamovací služby s velkou pravděpodobností velmi zatížené. Miliony lidí, kteří by normálně vyrazili do baru, restaurace nebo jednoduše za přáteli, budou nuceni zůstat doma. To nepochybně povede k obrovskému zatížení streamovacích služeb a případně k jejich zpomalení. Lidé proto budou hledat jiné alternativy, jak se kouknout na film nebo spustit svoji oblíbenou online hru.

Pokud se ale budou pohybovat mimo chráněné portály všeobecně známých streamovacích služeb, budou nahrávat kyberzločincům. I když mohou být výpadky oficiálních streamovacích služeb frustrující, odborníci doporučují obrnit se trpělivostí a nesnažit se najít alternativní kanály. Aby uživatele při streamování potkaly co nejmenší problémy, doporučují následující kroky:

Využívejte pouze důvěryhodné zdroje – například ty, které máte předplacené.

Ujistěte se před tím, než si z internetu stáhnete jakýkoliv obsah, že je URL adresa stránky napsána správně, bez překlepů a na jejím začátku je „https“.

Věnujte pozornost příponě stahovaného souboru. Pokud si stahujete film nebo seriálový díl, v žádném případě by se nemělo jednat o soubor ve formátu .exe.

Pozornost věnujte i torrentům, jejichž prostřednictvím soubory stahujete – vyhledejte si jejich recenze a komentáře o stahovaných souborech.

Chraňte speciálním bezpečnostním řešením zařízení, na kterém streamujete, a vždy mějte aktualizované všechny aplikace a operační systém.

Neklikejte na odkazy, které vám slibují zhlédnutí filmu či seriálu ještě před jeho oficiální premiérou – s největší pravděpodobností se za nimi bude skrývat malware.

Pro placení streamovacích služeb raději používejte kreditní kartu a neukládejte její údaje do paměti prohlížeče.

Používejte komplexní, silná hesla, která jsou unikátní pro každý účet či službu.

Online nakupování

Na internetu dnes pořídíme vše potřebné pro provoz běžné domácnosti – potraviny, oblečení, elektroniku, krmení pro domácí mazlíčky, nábytek a tak dále. Nemusíme nikam chodit. Zboží nám doručí až ke vchodovým dveřím, a my tak zůstaneme v bezpečí domova na hony vzdáleni případné nákaze. Zvýšená poptávka po těchto službách společně se speciálními nabídkami zaručuje, že hackeři mají nastražené uši a líčí pasti.

V minulosti jsme to zažili již mnohokrát – okolo tradičních svátků konzumu, jako jsou Black Friday nebo adventní čas, se na internetu objevuje výrazně více malwarových a phishingových útoků spojených s nakupováním než po zbytek roku. Internetoví zločinci zkrátka využívají sezónní trendy k tomu, aby do svých sítí nalákali co nejvíce obětí. Proto bychom chtěli uživatele nabádat k tomu, aby byli v tuto chvíli obzvláště ostražití a zapamatovali si pár tipů, kterými by se měli řídit při online nakupování nebo procházení e-mailů od online prodejců:

Dávejte si pozor na příliš lákavé nabídky – pokud někdo slibuje hory doly za velmi výhodnou cenu, bude se nejspíše jednat o podvod.

Pokud vám přijde zajímavá nabídka do e-mailu, neklikejte na přiložený odkaz, ale raději si zboží ručně vyhledejte na stránkách prodejce.

Pokud platíte kartou online, zkontrolujte, že je stránka zabezpečená. Poznáte to podle symbolu zámku na začátku adresy, nebo „https“.

Pro vyšší ochranu raději pro placení na internetu používejte kreditní kartu.

Neukládejte údaje své kreditní/platební karty na stránkách online obchodníků.

Chraňte svá zařízení, která používáte k online nákupům, speciálním bezpečnostním programem.

Pro každý svůj online účet používejte unikátní silné heslo kombinující velká a malá písmena, číslice a speciální znaky.

Fake news

Dezinformace, často se také objevuje anglický výraz fake news, jsou bohužel už delší dobu spjaté s internetovým prostředím. Jejich tvůrci za pomoci lží nebo zavádějících informací ovlivnili řadu významných událostí. V době národních nebo celosvětových krizí může mít šíření falešných zpráv mnohem ničivější a dalekosáhlejší následky, než jsme byli doposud zvyklí. V současnosti je obzvláště důležité před sdílením informací věnovat pozornost jejich zdroji a validitě.

Na internetu se už totiž objevila celá řada zavádějících rad a zpráv o nových protizánětlivých lécích schopných vyléčit koronavirus, které se nezakládaly na pravdě. V různých médiích, ale i na WhatsAppu a dalších sociálních sítích, zase kolují poplašné zprávy, které mají za cíl vyvolat paniku a strach.

Šíření dezinformací přitom jen zpomaluje a maří úsilí vlády a odpovědných institucí, snažících se o věcné informování a instruování veřejnosti. Doporučujeme proto, aby si uživatelé ověřovali správnost informací před tím, než je budou sdílet s ostatními. Jak na to? Zde je pár tipů:

Důvěřujte pouze zavedeným zpravodajským webům s dlouhou tradicí.

Snažte se ověřovat si informace, které jste někde zaslechli, přišly vám na WhatsApp, nebo které někdo sdílel na sociálních sítích. Otevřete si stránky seriózních zpravodajských webů a informace tam dohledejte.

Pokud si informace nemůžete ověřit, použijte selský rozum. Za sdílené nebo předávané informace nese svůj díl odpovědnosti.

Práce a studium na síti

Školy v celé řadě zemí jsou uzavřené. Z preventivních důvodů zůstává doma i spousta zaměstnanců a pokud jim to práce umožňuje, pracují na dálku ze svého obyváku. Školáci, studenti nebo pracující se tak v těchto dnech vzdáleně přihlašují do svých školních nebo firemních sítí a díky internetu tak pokračují v obvyklých činnostech. To však klade zvýšené nároky jak na zdroje, tak i bezpečnost daných sítí. Práce nebo studium z domova mohou být náročné především pro ty, kteří se s nimi setkávají poprvé.

Doposud byli zvyklí na téměř okamžitou podporu IT oddělení, kdykoliv se vyskytl nějaký problém. Vzdálené připojení ke školním nebo pracovním sítím sice nabízí flexibilitu, ale zároveň představuje potenciální bezpečnostní riziko. Pokud se ale budou uživatelé řídit několika základními kroky, mohou všem pomoci zůstat v bezpečí a maximálně těžit z online lekcí nebo vzdáleného přístupu k firemním serverům.

Všechna zařízení, včetně mobilních telefonů, chraňte účinným bezpečnostním řešením.

Pravidelně aktualizujte operační systém svých zařízení i všechny nainstalované aplikace.

Používejte pouze aplikace stažené z důvěryhodných zdrojů jako jsou obchody Google Play a App Store. Zároveň používejte vzdělávací portály, které jsou doporučeny nebo nabízeny vaší školou.

Pro své online aktivity používejte pouze důvěryhodné (WiFi) sítě. Pokud nejste zrovna na své domácí síti, zabezpečte připojení pomocí VPN (Virtual Private Network – virtuální privátní sítě).

Adresy webových stránek zadávejte ručně – neklikejte na odkazy nebo přílohy, které Vám poslal někdo neznámý na e-mail či do messengeru. Neodpovídejte na nevyžádané zprávy.

Pravidelně zálohujte svá data na externí úložiště.

„Doporučujeme firmám, aby byly ostražité a nabádaly své zaměstnance pracující z domova k opatrnosti. Měly by s nimi probrat veškerá úskalí, a především zajistit maximální ochranu. Kromě rizik spojených se vzdáleným přístupem do firemní sítě se ještě objevují pokusy hackerů zneužít situace okolo koronaviru k šíření nebezpečných souborů spojených s tímto tématem. Proto jsou přísná bezpečnostní opatření na místě,“ komentuje Miroslav Kořen, generální ředitel společnosti Kaspersky pro východní Evropu. Je je na vás, zda se radami budete řídit. Ale svět ani internet nejsou bezpečná místa.

KAM DÁL: Tisícileté Maršovice: V kryptě kostela zde najdete ostatky svatého Konstantina.