Konopí pro všechny? Zkušenosti narkomanů a názor těch, co léčí závislosti

Užívání THC, respektive marihuany má svá rizika, jako jsou třeba deprese a laxnost k životu. Často to bývá doprovodná droga k tvrdým drogám. „Spousta uživatelů, kteří berou tvrdé drogy, považují za důležitou i tu marihuanu,“ vysvětluje adiktoložka Tereza Sedláková.

Legalizace by nebyla na škodu

Adiktologie je věda, která se zabývá různými závislostmi, jejich terapií, prevencí atd. Adiktolog je vysokoškolsky vzdělaný specialista věnující se otázkám závislostí.

„Podle mě by legalizace vše zjednodušila, protože teď je v tom chaos. A hlavně by bylo dobré, kdyby legalizace byla regulovaná. Bylo by vše pod kontrolou. Vědělo by se, co ty výrobky obsahují, a nemohly by si tyto produkty kupovat děti v automatu,“ vysvětluje adiktoložka Tereza Sedláková. Lze tvrdit, že legalizace je velká výzva. Pokud by k tomuto jevu došlo, určitě by to přineslo nějaké finance do státní kasy a ty by se daly použít pro dobrou věc – třeba i pro léčbu nejrůznějších závislostí.

Hospody, kde se hulí, budou i v Česku?

Prozatím máme v České republice pivnice, kde se čepuje pivo, nebo kavárny, kde si můžeme vypít různé druhy kávy. Častým jevem jsou již delší dobu čajovny. Je možné, že nás kromě těchto typů pohostinství čeká ještě jeden druh – a to marihuanové hospody, jaké jsou typické pro holandský Amsterdam.

Když navštívíte Amsterdam a vydáte se do čtvrti s podniky, kde vám nenačepují pivo, ale ubalí vám tam jointa „na přání“, čeká vás nezapomenutelný zážitek. Samozřejmě to něco stojí, a když si na břehu jednoho z proslulých kanálů jointa vychutnáte, rázem zapomenete na tulipány, sýry a větrné mlýny a ocitnete se v říši snů. Otázkou zůstává, zdali by THC plně nahradilo pivo, které je pro české země vším.

Marihuana má konkurenci

THC je psychoaktivní látka nacházející se ve květenství konopí. HHC je derivát THC. Jejich účinky jsou podobné.

Aktuálně je v České republice okolo THC chaos. Na trhu s drogami se objevila látka HHC, která byla nějaký čas legální. Když se ale zjistilo, že jde o jakousi obměnu THC, vláda začala uvažovat o novele. Letos po dlouhých průtazích HHC zakázala, jak uvádí drogy.net. Při schvalování novely se objevily rozpory s právem Evropské unie, a tak se jednání prodloužilo. Novela byla nakonec schválena a od té doby se nesmí droga prodávat dětem pod hrozbou tvrdých sankcí. Výrobci drog však našli kličku, jak se nové legislativě vyhnout, a vymysleli obměnu, kterou pojmenovali HHCP. Tato droga prozatím není zakázaná. HHCP je další podobná látka, která vzniká připojením atomů vodíku. Zážitek s HHCP je daleko intenzivnější než u THC a HHC.

Zkušenosti narkomanů

Skoro každý narkoman má jiné zkušenosti s THC, a proto to jeden má tak a druhý jinak. „Zažila jsem při hulení špatný stavy i dobrý stavy. Ale vlastně jsem na tom nijak neulítávala na rozdíl od ostatních,“ svěřuje se bývalá narkomanka. Marihuana má různé slangové názvy. Notoricky známá jsou pojmenování jako „tráva“ nebo „joint“. Méně známá je pak novější terminologie, kdy se mluví o „zelí“.

Jiný případ je žena, která se ocitla v situaci, z níž není lehké utéct. Je totiž na ulici, kde se poprvé setkala s tvrdými drogami. Tvrdí, že marihuana je jakási doprovodná droga, kterou mají zadarmo ti, co šňupou pervitin. „Chtěla jsem marihuanu zkusit, co to se mnou udělá. Stav s ní je sice zajímavý, ale že by se mi to vyloženě nějak líbilo, to se říct nedá,“ popisuje svůj stav při hulení trávy narkomanka z ulice.

Existuje řada mýtů a omylů okolo konopí. Jedním mýtem je tvrzení, že tráva je vstupenka do světa tvrdých drog. Dalším omylem je přesvědčení, že u této drogy nejsou žádná rizika, i když je méně rizikovější než alkohol. Má tedy smysl potahování konopí zakazovat, nebo je lepší zvolit cestu smíru a tuto látku legalizovat a regulovat její prodej a užívání?

Zdroj: autorský článek

