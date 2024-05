Boj na Nově! Borhyová může skončit, nahradí ji Perkausová?

Lucie Borhyová vs. Veronika Petruchová. O tomto boji o moc už nějaký ten pátek kolují českým showbyznysem všemožné historky. Blondýnku před časem pořádně kritizoval například i dlouholetý podnikatel v mediální branži Jaromír Soukup. A není zdaleka jediný. „Myslím si, že dny paní Borhyové jsou opravdu sečteny. Neříkám, že odejde zítra nebo za týden. Ale postupně bude její role umenšována. A kupodivu si nemyslím, že se tak stane ve prospěch Petruchové,“ uvažoval Pavel Rousek.

Přitom právě Petruchová je často vykreslována jako největší konkurentka Borhyové, jsou neustále srovnávány. Jenže se stále častěji ozývají hlasy, že největší nebezpečí pro matku dvou dětí číhá mimo Novu. „Myslím, že televize sáhne po Evě Perkausové. Byla by to logická volba. Blond, bujné poprsí, široký úsměv. Tam vidím podobu s Borhyovou, ne u Petruchové,“ vysvětloval našemu webu Rousek, který se v českém showbyznyse pohybuje už řadu let a má dokonalý přehled.

Borhyová už není televize Nova

Faktem je, že Borhyová uvádí hlavní zprávy na Nově od 5. srpna 1999, což je neuvěřitelně dlouhá doba. Za to jí patří obdiv, tak dlouho se udržet na jednom místě, to chce nejen talent, ale touhu neustále se rozvíjet a přizpůsobovat se moderním trendům. To vše Borhyová jistě zvládla. „Má to dvě strany mince. Ještě nedávno to bylo tak, že Nova rovná se Borhyová. Zapnuli jste zprávy a chtěli jste vidět Borhyovou. Teď se to ale začíná obracet. Jako by divák překročil nějakou linii, neumím to přesně popsat. Ale není se čemu divit, skoro pětadvacet let je fakt kus cesty, který spolu Lucie, Nova a diváci prošli. Televize už má spoustu nových tváří, exkluzivní symbióza s Borhyovou se do jisté míry vytrácí.“

Podle Rouska je to podobné, jako když lidé stále ještě mají první řadu Octavie, ale pokukují po čtvrté generaci. „Ne proto, že by ta původní byla špatná. Ale mají ji třeba od roku 1997, je obouchaná, ničím je pořádně nepřekvapí. Nikdo jim nemůže vyčítat, že ji odloží a pořídí si lepší auto, se kterým se vyblbnou a najdou novou chuť jezdit.“

Rozhodne případné třetí dítě?

Pokud jde o Perkausovou, její přesun na Novu by nemusel být nemožný. Proslýchá se totiž, že na Primě má tak trochu podmínku. Vedení televize se prý nelíbilo, že po prvním porodu nastoupila do práce a za pár měsíců znovu odešla, protože čekala druhé miminko. „Ano, takové informace dlouho kolují éterem. Na druhou stranu je pro ně Eva důležitá, je to celebrita. Zásadní asi bude, jak se postaví k případnému třetímu potomkovi. Pokud by Primě opět ukázala záda, podle mého názoru už se s ní mazat nebudou.“

Proti příchodu Perkausové by zřejmě nebyli ani diváci. „Mnoho z nich jen kvůli ní začalo sledovat Primu. Vím o spoustě svých přátel, kteří by ji na Nově vyloženě chtěli. Takže je to tak, že ji lidé chtějí. A to je berná mince. Pořád mluvíme o velkém byznyse, kde není moc prostoru na city a emoce. Jestli Borhyová půjde, tak protože to pro Novu bude výhodnější,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

