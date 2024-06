Borhyová se musí bát! Tahle kočka jí jde po krku

Konkurence na Nově je velká, což nedávno řekla i jedna z moderátorek Kristina Kloubková. „Je to logické. Ta práce je v mnoha ohledech podobná herectví. Máš na to, tak ok, ukaž se. Ale i když se prosadíte, tak vás může sebemenší chybička srazit a neštěkne po vás ani pes. V závětří totiž číhá mnoho adeptů či adeptek a vaše zaváhání je jejich šance,“ vysvětlil, jak to v showbyznysu chodí, Pavel Rousek.

Je sama, protože by ji vztah brzdil?

Na Nově je kometou poslední doby Veronika Petruchová. Krásná brunetka v jistých partiích stejně obdařená jako Borhyová. Běžně se o ní píše jako o nástupkyni moderátorky, která byla v televizi od samého začátku. „Kdo by ale chtěl čekat? Rok dva možná. Ale co třeba pět, deset? To asi těžko.“

Navíc Petruchová je bez přítele, může se soustředit pouze na kariéru. Sama tvrdí, že ve vztazích pokulhává. „Při pohledu na ni to nebude tím, že by muže nepřitahovala. Pravděpodobnější je, že se vztahem nechce zdržovat, touží být rychle na vrcholu. To je v pořádku, nebyla by první ani poslední, kdo by toužil po pracovním uznání a skvělé kariéře. Ani si nemyslím, že by dělala nějaké podpásovky. Jen to prostě může odnést Borhyová, která byla ještě nedávno v podstatě nedotknutelná,“ uvažoval Rousek.

Soukromí už může být svaté

Naopak Lucie Borhyová už má za sebou poměrně divoký osobní život. Třikrát byla zasnoubená. Poprvé s golfistou a podnikatelem Alanem Babickým, podruhé s řeckým hoteliérem Nikem Papadakisem, potřetí s moderátorem Michalem Hrdličkou, který nakonec skončil s tenistkou Karolínou Plíškovou. Ani jednou z toho nebyla veselka, vztah se vždycky rozpadl.

„Já bych z toho usuzoval, že si současnou lásku s Michalem Smečkou bude hodně bránit. Klidně i za cenu toho, že v pracovní rovině v něčem ustoupí, že nebude tak urputná a zatvrzelá jako v minulosti. Myslím to v pozitivním slova smyslu, je obdivuhodné, že je tak dlouho na vrcholu, a musela hodně obětovat. Možná právě i tu veselku. Takže jestli jí to teď doma klape, jako že asi jo, tak si to bude chtít udržet. Soukromí pro ni může být svaté a jasně nadřazené práci.“

Nova ji nebude chtít pustit

Petruchová už čeká minimálně dva nebo tři roky. Tak dlouho se o ní hovoří jako o nástupkyni Borhyové. A pořád nic. „Sem tam dostane čichnout, že by to jako možná šlo. Ale pak je zase ve stínu slavnější kolegyně. Jasně, musí si to vyčekat, vždyť i Lucie začínala jako pomocná redaktorka. Ale čím déle to bude trvat, tím víc může být nervózní a chtít víc. Řešením by byl odchod z Novy, ale to jí asi nedovolí, na to si ji hýčkali už dost dlouho. Myslím, že se to mezi dámami bude stále víc a víc vyostřovat,“ doplnil pro Čtidoma.cz Rousek.

