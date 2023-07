Čekám dítě, které není manžela, svěřila se Katka. Už brzy se ale ukáže pravda

S Kubou to bylo jako na houpačce. Brali jsme se po půlroční známosti, to byla ještě ta největší zamilovanost a celý svět nám připadal báječný. Brzy ale přišly první problémy. Začali jsme spolu žít a najednou se ukazovalo, co nás na sobě doopravdy štve. Hádky nebraly konce.

Myslela jsem, že je to konečně ten pravý

Někdy tou dobou jsem nastoupila do nové práce a tam jsem potkala Filipa. Byl od prvního pohledu arogantní a nepřístupný, a možná právě to mě na něm lákalo. Od lidí si držel odstup a já zoufale toužila být v jeho blízkosti. To se mi nakonec povedlo. A tím začaly jedny z nejkrásnějších týdnů, které jsem kdy zažila.

Zamilovala jsem se do něj snad okamžitě. Byla jsem připravená se s Jakubem rozvést, doufala jsem, že Filip je ten pravý. Sladkými slovy nešetřil a já jsem byla v sedmém nebi. Úskalí přišlo, když jsem mu řekla, že jsem těhotná. „Děláš si srandu, že jo?“ začal se smát. A já myslela, že má radost. „Nedělám, budeme rodiče!“ jásala jsem. „Seber se a vypadni. Bůh ví, s kým to dítě máš, já s tím nechci mít nic společnýho,“ vystrkoval mě z jeho bytu. Zůstala jsem stát před dveřmi jako opařená. Kde je ten romantik, se kterým jsem strávila poslední dobu?

Každá lež se jednou provalí

Jenže jsem byla pořád vdaná za Jakuba a věděla jsem, že pokud se teď přiznám, vyhodí mě. A já dítě sama nezvládnu uživit. Půjdu na rodičovskou a kolik mi dají? Sedm tisíc? Rozhodla jsem se mlčet. Tehdy už jsme toho sexu s Kubou moc neměli, ale čas od času k něčemu došlo. Přesvědčit ho, že je to dítě jeho, nebylo zas tak těžké. Navíc měl obrovskou radost.

Navíc ze zákona je otcem dítěte manžel matky, pokud to někdo nezačne rozporovat, a to mi hrálo do karet. Teď mám ale pár týdnů před porodem a začínám se bát. Co když se mi narodí dítě, které není Kubovi vůbec podobné? Co když v synovi někdo pozná Filipa? A co když se ten jednou rozhodne, že uplatní nárok na své dítě, může to vůbec? Už dlouho jsme se v práci neviděli, odešla jsem na rizikové těhotenství, ani se mi neozval. Bojím se ale, že jednou si mě tahle lež najde…

Zdroj: autorka sepsala vyprávění hlavní aktérky Kateřiny

