Žena se zbavila svého manžela i druha. Na vině byly partnerské hádky, nevěra a alkohol

Když v prosinci 1964 nalezli na Slovensku před stanicí Pezinok na záchodě ve vlaku oddělenou lidskou hlavu od trupu, nikoho nenapadlo, že pravda bude ještě hrůznější, než se teď zdá. Během chvíle byli ve vlaku zajištěni všichni cestující, celkem jich bylo něco málo pod tři stovky. Ale nikdo o možném pachateli nic nevěděl. Přitom bylo nepochybné, že hlava byla do vlaku vnesena během jízdy po trase Trnava – Bratislava. Tělo se však nenašlo, ani žádné stopy, které by alespoň napověděly, čeho byl vlak svědkem. Hlava ležela jen tak pohozená pod umyvadlem, ale krev nikde. Případ ještě zkomplikoval nález zakrvácených montérek ve vlaku z Bratislavy do Budapešti. Nakonec s tím však nesouvisel.

Rozvrácený partnerský vztah skončil vraždou

Policisté se uchýlili k prověrce pohřešovaných osob a do oka jim padl Ambróz Ščepka z okresu Trnava, jehož zmizení nahlásila jeho družka Irena Čubírková. Stačilo porovnat fotografii hlavy s žijícím Ščepkou – a bylo jasno. Vyšetřovatelé se rozhodli Čubírkovou vyslechnout, ta ale byla nejistá a působila dojmem, že něco tají. Udělali tak v jejím bytě domovní prohlídku. Tam ale nic nenašli. Jenže při odchodu se jeden z kriminalistů mimoděk dotkl pece, která byla vařící. Syn Čubírkové přitom popřel, že by s maminkou pekli chleba. Vzniklo tak podezření, že právě v peci byl Ščepka po své smrti spálen.

Během výslechu se Čubírková do svých odpovědí tak zamotala, že se nakonec k vraždě druha spontánně doznala. Jako motiv uvedla, že byl Ščepka alkoholik, neustále se s ní hádal a vztah byl trvale rozvrácen. Domněnka vyšetřovatelů byla správná, Čubírková jeho tělo v peci spálila. Ten den byl hodně opilý, spadl ze židle a zůstal nehybně ležet. Žena využila příležitosti, dvakrát ho udeřila tupou stranou sekery do hlavy a sekáčkem na maso a nožem oddělila hlavu od těla. Pak vše pečlivě uklidila, hlavu vložila do jutového pytle a schovala. Když se jí vyšetřovatelé ptali, proč zvolila takový způsob vraždy, hrdě uvedla, že to byl právě Ščepka, který jí jednou v opilosti vyhrožoval, že jí usekne hlavu a zahodí ji do záchodu.

Třináct let stará vražda se nakonec neutajila

V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že manžel Čubírkové zemřel při stěhování kamen, která na něj spadla. Vyšetřovatelé se rozhodli na základě zjištěné Ščepkovy vraždy tělo Čubírka exhumovat. Nakonec se na základě složitého vyšetřování zjistilo, že Čubírek zemřel na opakované tupé údery do hlavy, přičemž bylo vyloučeno, že by takové údery způsobila kamna. Nakonec se prokázalo, že za jeho smrt může rovněž Čubírková.

Její manžel totiž přišel na to, že má milence, dokonce předal její kalhotky potřísněné spermatem lékaři, aby mu výskyt semene potvrdil. Čubírková dokázala přesvědčit manželku svého ženatého milence, že si žárlivý Čubírek vše vymyslel. Pak s její pomocí a s přispěním svého milence celý čin naplánovala. Opakované pokusy nakonec skončily vraždou.

Irena Čubírková byla odsouzena k trestu smrti. Dalšími popravenými ženami po roce 1918 byly například Olga Hepnarová, Marie Fikáčová nebo Irena Liptáková.

Šokující v celém případu Čubírkovy smrti bylo, že aby dokonala svůj dokonalý plán, poslala po jeho smrti devítiletou dceru, aby šla vzbudit tatínka. Ta musela projít kolem schodiště, kde ležela jeho mrtvola. Křik dítěte přivolal i souseda od vedle. Čubírková tak získala poslední skládačku do svého příběhu, který nikdo neodhalil po celých 13 let.

