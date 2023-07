Člověk předpokládá, že když poprvé otěhotněl hned, půjde to zase, říká Ester. Spletla se

Početí Dorotky byla vlastně tak trochu náhoda. Už dlouho jsem chtěla dítě, Tomáš se na to zatím ale moc netvářil. Jednou jsme spolu byli na pracovním večírku, a když jsme přišli domů, uprostřed vášnivého milování mi Tomáš navrhl, jestli tomu nenecháme volný průběh. Nemusím asi ani říkat, že jsem nadšeně souhlasila.

První těhotenství nás překvapilo

A ono to vyšlo. Předpokládám, že napoprvé, ačkoliv poté jsme „tomu nechávali volný průběh“ ještě několikrát. Zjistila jsem to až v pátém týdnu, a ačkoliv jsem si to opravdu přála, zpočátku jsem byla v šoku. Vlastně mě ani nenapadlo, že by se to mohlo hned povést. Dlouhé roky jsem brala antikoncepci a gynekolog mi říkal, že po vysazení se tělo může chvíli vzpamatovávat.

Těhotenství sice nebylo bezproblémové, narodilo se nám ale naprosto fantastické miminko. Nepamatuju si těžkou noc, proplakané dny. Šestinedělí jsem si užívala plnými doušky – a pak i všechno to, co přišlo později. Hodně jsme cestovali, koupili jsme dům. Co se mohlo pokazit?

Proč to nejde?

Dceři byl asi rok, když Tomáš přišel s tím, jestli toužím po druhém dítěti. Do té doby jsme se o tom vlastně nikdy nebavili. Nadšeně jsem souhlasila a už jsem si představovala, jak se budou všichni divit, že jsme se rozhodli tak brzy, těšila jsem, až každému ukážu, že na to mám a zvládnu to. Jenže to jsem nevěděla, že ta životní zkušenost může vypadat úplně jinak.

Celý rok jsme se o miminko pokoušeli a ani jednou to nevyšlo. Řešila jsem to samozřejmě s doktorem, počítala si ovulaci. K ničemu. A musím říct, že mě to opravdu překvapilo, protože člověk automaticky předpokládá, že když to napoprvé šlo hned, teď to bude stejné.

Zatím se nám to nepovedlo. Už čekáme rok a několik měsíců k tomu. Nepřestávám doufat, že se to opravdu podaří. Podle lékařů žádný zdravotní problém není. Proč nám není druhé dítě dopřáno? Už začínám být zoufalá...

Zdroj: autorka vycházela z vyprávění Ester M.

