Hybnerová z Ulice je jako buldozer, chlapy válcuje. Trauma jí způsobil otec i manžel

Herečka ze seriálu Ulice má na Vysočině statek, pořídila si koně a další zvířata. Když nenatáčí nebo nehraje v divadle, tvrdě pracuje. „Zastane víc práce než kdejaký chlap. Když nedávno popisovala, jak jí zemřel kůň a ona ho musela pohřbít, docela jsem zíral,“ tvrdil Pavel Rousek. Po rozchodu s automobilovým závodníkem Jakubem Chourou je přitom na všechno sama. „Tím, jakej jsem zvláštní buldozer, od sebe každýho odeženu,“ tvrdila před časem Vanda Hybnerová. Je to ale vlastně pochopitelné, herečka s muži rozhodně neměla na růžích ustláno.

Manžel ji ošklivě zradil

Už když bylo Hybnerové šest let, rodinu opustil její otec, legendární mim Boris Hybner. Dlouho k sobě hledali cestu, herečka mu odpustila až před jeho smrtí. Nevyšlo jí ani manželství s hercem Sašou Rašilovem. Ten si během jejich manželství našel bohatou podnikatelku Věru Mítkovou. V podstatě ze dne na den odešel nejen od ní, ale i od jejich dcer Josefíny a Antonie. Mítková ho sice opustila, to ale bylo pro herečku jen slabou náplastí. „Hodně dlouho se z toho dostávala, byla to pro ni obrovská rána. Jejich manželství bylo totiž dlouho považováno za jedno z nejstabilnějších v českém showbyznyse.“

Logicky to v ní zanechalo hluboké jizvy. Možná z toho pramení to, že následující vztahy nevyšly z mnoha různých důvodů. Těžko předpovídat, jestli si herečka nakonec dokáže muže najít a hlavně si ho udržet. „Ona je dost rázná žena. Nemyslím to ve zlém slova smyslu, naopak. Ale ne všichni muži dokáží překousnout, že mají doma úspěšnou partnerku, která nemá problém cokoli zařídit a se vším si poradí,“ uvažoval Rousek.

S bývalým partnerem si rozumí

Možná si dnes Hybnerová říká, že měla zůstat s kolegou Jiřím Štréblem, se kterým před časem randila. Shodou okolností v seriálu Ulice hrají manžele a moc dobře jim to funguje. Chemie tam evidentně ještě je, i když už z toho samozřejmě nebude nic víc. „Pan Štrébl je zadaný, navíc jeho partnerka před časem prodělala velké zdravotní potíže. Rozhodně ji nebude chtít nijak stresovat, už vůbec ne případným románkem se svou expřítelkyní,“ měl jasno Rousek.

Právě v Ulici se ale možná i Hybnerové dotknou změny, které jsou naplánované na podzim. Nová sezóna totiž začne s novými tvářemi, jiní herci ale odešli a v seriálu už se neobjeví. „Byly náznaky, že se zmenší i role paní Hybnerové. Lidem se nelíbila její dějová linka prodejkyně rádoby léčivých preparátů. To už je ale pryč, postava Evy Knoblochové se zase dala dohromady. Takže to vypadá, že by v jejím případě vše mohlo zůstat v zajetých kolejích. Ale nikdy neříkej nikdy,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Pravdou je, že kdyby přišla Hybnerová o Ulici, byl by to v krátké době rychlý ústup z pozic. Seriál Zoo, ve kterém také hrála, se totiž přestal natáčet, poslední díly poběží na podzim. Prima sice chystá nový projekt, ale není jasné, zda se počítá i s Hybnerovou.

Zdroj: autorský článek

