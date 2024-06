Seriál Ulice už nebude jako dřív. Tyhle postavy po prázdninách neuvidíte

Lucie Vondráčková mnoha divákům Ulice přivodila neklidné spaní. Intrikánka Soňa ale podle všeho barrandovské ateliéry opustí, nebo se její role minimálně umenší. Důvod je logický, zpěvačka a herečka se stala jednou z prvních potvrzených tváří letošní taneční soutěže StarDance. A skloubit tréninky a přímé přenosy s natáčením, to by byl pořádný oříšek.

Už poslední díly nedávno skončené sezóny ukázaly, že se Soně propadá půda pod nohama a její pozice přestává být tak jednoznačná, jak dlouho byla. „Scenáristé si dělali prostor k tomu, aby buď rovnou oznámili, že ze školy po letních prázdninách odešla, nebo měli ‚munici‘ k tomu, aby Vondráčkovou v ději brzy upozadili,“ vysvětlil Rousek.

Zřejmě definitivní sbohem

Pokud jde o Adélu Gondíkovou, ta měla podle zákulisních informací předem domluveno, kolik času bude natáčení věnovat. Konkrétně mělo jít o osm měsíců. Její postava Hany se zřejmě přesune do domu s pečovatelskou službou, kde bude dál svádět svůj boj s Parkinsonovou chorobou. Ovšem už bez „dozoru“ kamer.

Po pěti letech už nebudeme vídat Báru Klímovou, respektive Elišku Bašusovou. Se svým přítelem Brunem (Jaroslav Blažek) odjela do Dánska. „Zatímco Blažek má dveře zpátky otevřené a je možné, že se s přítelkyní rozejde, vrátí se do Česka, a tedy i do děje, v případě Bašusové je to nejspíš definitivně tečka za jejím účinkováním v seriálu.“

Konec s herectvím a nejistá budoucnost

Další jistotou je konec dvou mužů. Matyáš Valenta, který byl v Ulici od samého začátku a v seriálu dospěl z kluka v chlapa, končí s herectvím. Jeho postava Františka tak „zmizela“ do Holandska, kde bude mít blíž k synovi. A stejně tak definitivní tečku udělal za svým vystoupením v Ulici Arnošt Goldflam alias Vilda Burda. „Ten si podle mého názoru hodně oddychl, že to má za sebou. Několikrát si postěžoval, že natáčení s Jaroslavou Obermaierovou nebylo zrovna ideální. A v tomto ohledu není jediný,“ uvedl Rousek.

Temné mraky se stahují i nad Anežkou Rusevovou. Podle informací našeho webu od zdroje z televize Nova se zdá, že herečka dostane také výrazně méně prostoru, možná dokonce skončí úplně. Už v posledních dílech měla její postava problémy s nemocnou dcerou a řešila, kdo a jak bude vést bistro. Zde bude asi prostor pro Obermaierovou, která se vrátí jako zachránkyně rodiny.

Vrací se Tereza Jordánová i s maminkou

A teď tedy ke slíbeným návratům. Už poslední díl před letními prázdninami hodně napověděl. Na seriálovou svatbu Gábiny Pumprové (Aneta Krejčíková) dorazila Patricie Solaříková. Půvabná blondýnka byla stejně jako Valenta v Ulici od první klapky, pak ho na pár let opustila. Teď se vrací a její postava Terezy Jordánové dostane slušnou porci minut od prvního poprázdninového dílu. Herečka alespoň přijde na jiné myšlenky, v reálném životě řeší rozvod s Tiborem Pagáčem.

Není to ale všechno. Takovou malou seriálovou bombičkou je i návrat Terezy Brodské coby Báry Jordánové. „Nedohodla se s Primou na podmínkách, za kterých by točila její nový seriálový projekt. Nova se chopila příležitosti a podle všeho úspěšně,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Lucii Vondráčkové nevyšel další vztah? Na bouři jako s Plekancem to ale nemá.