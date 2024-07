Zuzana Bydžovská se Etzlerovi za zradu krutě pomstila

Byla do něj zamilovaná, Miroslav Etzler se však dopustil zrady, když Zuzanu Bydžovskou opustil kvůli Vilmě Cibulkové. Nikdy mu to neodpustila. „Dokonce si prosadila, že se otec s jejich synem Christianem nebude stýkat, což je celkem krutá pomsta. Herec o tom několikrát mluvil jako o své velké bolesti. Přitom na začátku jejich vztahu se zdálo, že všechno bude dokonalé. Možná ji mělo varovat, že před ní měl ve vztahu dvě dcery, ale ani to mu nezabránilo, aby od rodiny utekl právě k Bydžovské,“ přemýšlel Rousek.

Vídá se s jediným dítětem

Etzler po konci s Bydžovskou začal věci řešit alkoholem, ocitl se stovky kilometrů od svých nejbližších, do toho se přidaly výčitky, že se špatně staral o maminku, která trpěla Alzheimerovou chorobou. Trápilo ho, že nevídá děti z prvního manželství, narostly jeho spory s bratrem. „Věci jsem oddaloval a rušil a to je dobrá dispozice k tomu, aby se člověk stal pijanem. Měl jsem pocit, že mi začíná odcházet mozek,“ uvedl sám herec.

Asi nikoho nepřekvapilo, že ani s Cibulkovou nevydržel, rozvedli se v roce 2013. Ještě předtím ji veřejně podváděl s tehdy mladičkou zpěvačkou a herečkou Radkou Pavlovčinovou. „Dnes je už čtyřnásobným otcem, s Helenou Bartalošovou se jim narodil syn. Je to ale podle všeho jediný potomek, se kterým se vídá, což je celkem smutné,“ konstatoval Rousek.

Překvapila svým vzhledem

Zatímco Etzler žije víceméně spokojený rodinný život, o Bydžovské se to říct nedá. Ve společnosti se objevuje minimálně. O to víc mnohé lidi překvapila na nedávném pohřbu Jana Kačera, když dorazila tradičně bez make-upu, ale zdobily ji také stříbrné vlasy svázané do culíku. Ta tam je její zrzavá hříva. „Věk nezastaví. Nutno ale říct, že stárne s grácií a šarmem. Evidentně se ho nesnaží zastavit, přijala ho a udělala z něj svoji přednost.“

Vypadá to, že je herečka ze seriálu Hospoda sama, muže už si k sobě nepustila. Po manželství s Etzlerem se vlastně není čemu divit. Možná škoda, že jí před hercem nevyšel ani její vztah s grafikem Jaroslavem Pružincem, se kterým má dceru Doru. Kdyby spolu zůstali, hodně věcí se mohlo odvíjet úplně jinak.

Bydžovská ale na život nijak nerezignovala. Mimo jiné se rozhodla pomáhat, na dálku adoptovala dvě děti, Livingstona a Ester z Ugandy. „Nemyslím si, že nějak trpí nebo je sama se sebou nespokojená. Už se asi smířila s tím, že minulost nezmění. Těžko říct, jak to teď má směrem k Etzlerovi. Pokud bych mohl tipovat, tak tohle v ní stále je a nikdy mu neodpustí,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

