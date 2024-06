Burešová se bude vdávat, konečně se dočkala

Další díl seriálu ZOO uvidí diváci až na podzim, letní pauza je tu stejná jako třeba u seriálu Ulice. S velkou parádou se vrátí Marie Roklová v podání Veroniky Freimanové, což jistě kvitoval s radostí nejen její seriálový manžel Ondřej Pavelka, ale i většina fanoušků ZOO. Jak vyplývá ze zákulisních informací, někdejší ředitelka bude řešit nebývale agresivní lvy.

Zlé jazyky tvrdí, že to doma Freimanovou omrzelo celkem brzy a že ji manžel, architekt Vladimír Bouček, raději poslal do práce. „To jsou takové výkřiky, které k tomu patří. Ale neviděl bych to nijak dramaticky. Život herce je hodně proměnlivý. Paní Freimanová dostala nabídku na pár dílů, pak ji pošlou na dlouhou cestu do ciziny a hotovo,“ podotkl pro Čtidoma.cz Rousek.

Je otázka, jak to s Forejtem mají

A ještě jedna velká sláva ZOO na podzim čeká. Jestli se někdy mluvilo o tom, že by se Eva Burešová ráda vdala, tak se sympatická brunetka konečně dočká. Sice ji o ruku nepožádá její partner, známý šéfkuchař Přemek Forejt, alespoň si to ale nacvičí v seriálu. Tomáš Klus už se sháněl po prstenu, takže se diváci mají na co těšit. „Konečně se Eva dočkala. Nevím, jak to mají s Forejtem, ale mám takové neblahé tušení, že tohle je minimálně na nějakou dobu poslední veselka, ve které bude mít hlavní roli. On je podle mě tak trochu váhavý střelec, minimálně v tomto ohledu,“ usmíval se Rousek.

Přitom informací, že herečka a šéfkuchař do toho praští, se v minulosti objevilo už hodně, Burešová si dokonce zkoušela svatební šaty. „Pokud tím něco chtěla naznačit svému drahému, tak se to moc nepovedlo. Na druhou stranu je třeba říct, že oba mají hodně práce. Ona své projekty, nejen herecké, má i hudební kariéru. A on zase provozuje luxusní restauraci až v Olomouci, což je z jejich domu ve Struhařově u Benešova docela daleko.“

Šimon Bilina v kómatu

Ovšem ne všechno, co se v ZOO stane, bude jen dobré, jak vyplývá z informací z televize Prima. Šimon Bilina upadne do kómatu, manipulace s útočným hadem se mu totiž nepovede podle představ. A jeho drahá Sid (Michaela Pecháčková) si nebude vědět rady, proto povolá šamana, aby se o nebohého Haďáka postaral a zachránil ho. „Ještě předtím si ale Šimon spolu s Filipem Kaňkovským střihnou akční scénu, když budou zvířata zachraňovat před zloději,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Je jasné, že diváci se mají od podzimu na co těšit. Navíc je už veřejně známé, že Prima začne točit nový seriál, který na ZOO přímo naváže. Ovšem už bez Evy Burešové. Stále častěji se však objevují spekulace, že by herečka mohla do děje nakonec přece jen zasáhnout, i když ne od prvního dílu. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tereza Brodská považovala za mámu tetu. Jana Brejchová se s ní nemazala.