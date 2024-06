Tereza Brodská považovala za mámu tetu. Jana Brejchová se s ní nemazala

Tereza Brodská před pár měsíci prodělala chronický zánět tlustého střeva, poté se „přihlásil“ těžký zápal plic. Jenže co čert nechtěl, nemoc se jí po pár týdnech zase vrátila. „Takhle zle už mi dlouho nebylo,“ nechala se slyšet herečka. Sama uznala, že místo brzkého návratu do práce měla raději vyrazit na dovolenou, na které už řadu let nebyla. Natáčení seriálů ZOO a Smysl pro tumor a do toho ještě hraní v divadle si zkrátka vyžádaly svoji daň.

Bohužel Brodská docela zkomplikovala život nejen scenáristům seriálů, ale třeba i Divadlu Ungelt, kde účinkovala ve hře Nadechnout se života. Vše se muselo přeskládat, přeskupit, v případě divadla úplně zrušit. „Samozřejmě, že je to vždycky komplikace. Nikde nemá štěky, které by bylo možné snadno nahradit. Hodně lidí včetně mě ale doufá, že si herečka už životní smůlu vybrala,“ uvažoval Pavel Rousek.

Jak tohle mohla máma udělat?

Fotograf narážel na to, že rodiče Brodské, slavný herecký pár Jana Brejchová a Vlastimil Brodský, ji šest týdnů po jejím narození odložili k sestře Brejchové Blance. „Šest let trvalo, opakuji, šest let trvalo, než si ji vzali zpátky. Já si nic takového neumím představit. Navíc vyřkli hroznou podmínku, že se malá Tereza už s tetou Blankou nesmí vídat. To muselo být hrozné, mohlo ji to poznamenat klidně i na celý život.“

Brodská před nějakou dobou uvedla, že Blance říkala mami, její manžel Láďa byl pro ni táta a jejich dvě děti byly jako její sourozenci. „Představte si, že šestileté děvčátko vezmou od mámy. Sama řekla, že tak tetu brala. Nechci nikomu sahat do svědomí. Ale v touze po velké kariéře se paní Brejchová s dcerou opravdu nemazala. Chápu, že je to dávno, ale tohle podle mého názoru nemůže nikdy přebolet.“

Potřebuje svou jistotu?

Možná i proto má dnes Brodská pro mnohé poněkud zvláštní pohled na některé věci. Přiznala například, že má ráda submisivní roli, její manžel Herbert Slavík doma nesmí luxovat či mýt nádobí, protože je to podle herečky dehonestující, trapné atd. „Možná se podvědomě bojí, že by o své zázemí mohla přijít. O jistotu, po které možná jako holčička tolik toužila. Těžko říct, co se v ní odehrává, já se mohu jen domnívat.“

Faktem také je, že Brodská už má za sebou jeden rozvod. S režisérem dokumentárních filmů Jordim Niubóem to nevyšlo, rozvedli se po čtyřech letech. „Pro mnohé lidi by byl tento prožitek dalším důvodem, proč lpět na tom, co mám, a držet si to za každou cenu. Má manželství, které funguje. Přesto, že se showbyznysem čas od času proženou drby, že Slavík má milenku, že se viděl tam či onde s nějakou ženou. Podle všeho jen fámy, nic víc. Já osobně jí štěstí moc přeji. Podle mě si ho zaslouží,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

