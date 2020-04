Vlastimil Brodský život ukončil sám. Třetí osudovou lásku ztratil při natáčení Noci na Karlštejně

Vlastimila Brodského, chcete-li “Bróďu”, jak jej znali nejen jeho herečtí kolegové, ale i diváci, kteří chodili do kin na filmy, v nichž exceloval, nebylo možné nemilovat. Jeho smutný a svým způsobem bezradně působící pohled zvláště v ženách vyvolával zvláštní pocity.

První film v sedmnácti letech

Svoji první hereckou příležitost dostal již ve svých sedmnácti letech ve filmu pánů Voskovce a Wericha Svět patří nám. To byla ještě předválečná léta, i když vývoj v Německu už byl znepokojivý… Od té doby si jej režiséři vybrali do více než devadesátky dalších filmů, z nichž většina je nezapomenutelných. Karel IV. v Noci na Karlštejně, Gustáv Prouza ve Světácích, Profesor ve Skřiváncích na niti, ale i ředitel školy v pohádce Ať žijí duchové (zde se na několik sekund objevila i jeho tehdy devítiletá dcera Tereza a další a další komediální i vážné, dokonale ztvárněné role - to byl Vlastimil Brodský - herec.

Deprese a ženy

Jako člověk měl jeden z našich nejlepších herců v životě hodně trápení. Ačkoliv jej měli jeho známí i kolegové většinou za hypochondra, který svoje skutečné i zdánlivé nemoci jen zveličuje, on sám otevřeně hovořil o depresích, které ho stíhají, aniž by mu to okolí věřilo. Nejlépe by o jeho stavu mohly hovořit osudové ženy jeho života - Jiřina Jirásková, “Bíba” - baletka Božena Křepelková a Jana Brejchová.

Jeho partnerské vztahy totiž bohužel ani v jednom případě nevydržely. Jiřině Jiráskové “utekl od oltáře”, když se jen několik dní před svatbou vymluvil na úmrtí babičky a k odloženému sňatku už nikdy nedošlo. Ostatně ani sama Jiřina Jirásková mu tento krok později nevyčítala a přiznávala, že si vztahem s Bróďou sama nebyla stoprocentně jistá.

Nevěra a rozvod

Další životní partnerkou Vlastimila Brodského byla baletka Bíba (jak jí říkal nejen on sám, ale i široké okolí páru). Boženu Křepelkovou si už skutečně vzal za ženu, bohužel ale jejich svazek o několik let později skončil rychlým rozvodem. Důvodem byla Brodského nevěra, a ani přesto, že již měli s manželkou syna Marka, nebylo možné vzniklou situaci řešit jinak.

Osudová Jana Brejchová

Dalším osudovým vztahem byla pro herce láska k Janě Brejchové. Ani ta ale neměla skončit šťastně. I když se ze vztahu narodila dcera Tereza, Vlastimil Brodský se později dočkal velkého zklamání. Stalo se to po téměř osmnácti letech manželství, při natáčení filmu Noc na Karlštejně, kde on ztvárnil postavu Karla IV. a jeho žena Jana Brejchová Elišku Přemyslovnu.

Ačkoliv podle scénáře měla oči jen pro svého filmového (i skutečného) manžela, mimo kameru se více věnovala dalšímu hereckému kolegovi, Jaromíru Hanzlíkovi. Zatímco diváci při premiéře obdivovali lásku, která překoná všechny nástrahy a hranice, ve vztahu Brejchové a Brodského bylo všechno jinak.

O osm let mladší Jaromír Hanzlík začínal patřit do života páru stále více, jeho dlouhé návštěvy i jednoznačné dvoření se Janě Brejchové, které bylo přijímáno, nedalo Vlastimilu Brodskému jinou šanci, než doufat, že jde jen o chvilkovou záležitost. Jenomže nešlo - a i toto osmnáct let trvající manželství se nakonec rozpadlo.

Černý humor křehké duše

K životu přistupoval Vlastimil Brodský velmi svérázným způsobem. Jeho neustálé připomínání možné smrti, sledování zdravotního stavu a černý humor protkávaný sarkasmem hercovo okolí znalo. Tímto způsobem však Vlastimil Brodský patrně zakrýval skutečný stav duše, kterou trápily deprese.

Několikrát si posteskl, že mu jeho myšlenky lidé nevěří, ačkoliv mu nebylo dobře. Bál se smrti a ještě více umírání, svoje pocity ale prezentoval tak, že je bylo snadno možné zaměnit za svérázný humor. Křehkou a zranitelnou povahu si však s sebou nosil po celý život, až do smrti, kterou se rozhodl nenechat na přírodě.

Rychlejší než sama smrt

Jak později vzpomínala Stella Zázvorková, pověstnou poslední kapkou, která dovedla stárnoucího Vlastimila Brodského k sebevraždě, byla jeho návštěva u nemocničního lůžka Miloše Kopeckého, který byl v té době po mrtvici a byl odkázán na celodenní péči zdravotníků.

Zdá se, že ten pohled byl pro jeho hereckého přítele nepřekonatelný a představa svého umírání jej přivedla ke konečnému rozhodnutí. Takhle ne! O několik dní později, 20. dubna roku 2002 ve svých 81 letech předběhl přírodu a svůj život ukončil sám na své milované chalupě ve Slunečné.

