Smrtící bazén: Cokoli spadne na dno oceánu, živé už nikdy nevyplave

Mrtvá zóna. Tato dvě slova nejlépe vystihují místo v Mexickém zálivu, kde téměř nic nepřežije. „Obecně v oceánech ubývá kyslík. Toto konkrétní místo je vědci nazýváno ‚vířivka beznaděje‘. A asi neexistuje trefnější pojmenování. Nachází se v hloubce 3 300 metrů pod hladinou a má teplotu téměř 67 stupňů Celsia. Smrtící koktejl tvoří bublající metan a množství sirovodíku. Místo je tak toxické, že zde život nemá šanci. Tedy kromě některých mlžů a bakterií,“ uvedl pro Čtidoma.cz Adam Kovář.

Mrtví živočichové v „bazénu“

Vědci objevili „vířivku“ během expedice v roce 2015, když zkoumali studené průsaky v hlubinách Perského zálivu. Spatřili mrtvé kraby a různá další stvoření ležící v „bazénu“ ve tvaru misky, jak uvedl web Nautilus Live. „Mimo jiné jsme dostali další důkaz, že naši planetu ani zdaleka neznáme. Stále objevujeme nové věci, které nám vyrazí dech.“

Podle odborníků, kteří své závěry publikovali v roce 2016 v časopise Oceanography, jsou slané vody „vířivky“ výsledkem probublávání uhlovodíků skrz nahromaděné desky soli. Místo je až čtyřikrát slanější, a proto mnohem hustší než mořská voda kolem studeného průsaku, což zabraňuje jejich promíchání.

Vysvětlí to záhadu evoluce?

„Bazén“ je obehnán strmými stěnami, které jsou pokryty červenými, žlutými a bílými minerálními toky a podle výše uvedené zprávy také zbytky mušlí. Dobře je to vidět i na videu zveřejněném odborníky, které bylo pořízeno pomocí dálkově ovládané robotické ponorky (ROV). „Ty mušle odvedly opravdu poctivou práci, když udržely stěny nedotčené,“ řekl ve videu jeden z vědců.

Na videu je také zřejmé, že vozidlo narazí na přepad, kde se solanka uvnitř „bazénu“ přelévá přes okraj jako vodopád. Vědci také poukazují na „nabalzamovaná“ stvoření uvnitř. „Je fascinující, že v tomto prostředí vůbec něco přežije. Ano, zároveň to děsí, u mě ale převládají pozitivní emoce. Vyvolává to další a další otázky. Jak to, že se tyto organismy adaptovaly? To nám může vysvětlit záhady evoluce, pevně v to věřím,“ sdělil Čtidoma.cz Adam Kovář.

Biolog upozorňuje na to, že podle většiny teorií i důkazů se zdá, že život na Zemi vznikl v hlubinách moře. „Byly to drsné podmínky, kde chyběl kyslík. Takže se vlastně můžeme podívat na stav, ve kterém se rodil život na naší planetě. A to je naprosto neuvěřitelně krásné a zajímavé,“ dodal pro Čtidoma.cz odborník.

Zdroj: autorský článek s využitím uvedených zdrojů

