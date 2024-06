Útok žraloka býčího v oblíbené dovolenkové destinaci: Neloví nás, je to jen náhoda

Před pár dny byli tři lidé zraněni při dvou útocích žraloka na plážích v okrese Walton poblíž Panama City Beach na Floridě. Mezi oběťmi byla 45letá žena, která byla pokousána poblíž Watersound Beach, a také dva teenageři, kteří byli zraněni později téhož dne. Místo je oblíbeným cílem pro letní dovolené, sjíždějí se sem turisté prakticky z celého světa. Za všechna napadení byl pravděpodobně odpovědný stejný žralok býčí (Carcharhinus leucas).

Kosatky jsou v tom asi nevinně

Vznikla samozřejmě panika. „Spousta informací odkazovala na to, že žraloky vydráždily kosatky, které je pronásledovaly až ke Kalifornskému zálivu. Tak to ale není. Veškeré informace napovídají tomu, že na vině je lidská aktivita a výkyvy počasí,“ vysvětloval Čtidoma.cz biolog Adam Kovář.

Podle něj jde o to, že v regionu byly kosatky vždy. A i když byly před pár dny opravdu spatřeny poblíž místa neštěstí, podle všeho to nemá žádnou souvislost s útokem žraloka. „Když už kosatka na žraloka zaútočí, tak mnohem dál od pláží. Ano, žralok pak má tendenci se schovat u pobřeží, ale rozhodně by k tomu záměrně nevolil místo, kde se setká s plavci. Tím spíš že mají schopnosti ukrývat se i ve sladkovodních ekosystémech, kde jsou na ně kosatky krátké. Tam v klidu počkají, než lovci odplavou.“

Nejsme jejich oblíbenou potravou

Problém je tak zřejmě jinde, konkrétně v počasí a neobvyklé aktivitě ryb. „Nedávné horké a suché počasí na Floridě může znamenat nižší obsah sladké vody v ústí řek. Z toho by plynulo, že slaná voda je mnohem blíže u břehu, než je běžné. Ruku v ruce s tím se přibližuje plankton a menší ryby, které se jím živí. V závěsu za nimi pak připlouvají žraloci, kteří náhodou narazí na lidskou aktivitu,“ našel možný důvod útoků Adam Kovář.

I když je riziko kousnutí žralokem extrémně nízké, podle zprávy o žraločích útocích Floridského přírodovědného muzea je Florida na předních místech globálních žebříčků v počtu kousnutí žralokem. Což ale neznamená, že by si nás tato zvířata vyhlédla a zařadila na pravidelný jídelníček.

„Není možné předpokládat, že si žralok řekne, že když se někdo někde koupe, tak ho nechá na pokoji. Jsme jejich kořist, ať se nám to líbí, nebo ne. Na druhou stranu nás neloví, nevyhledávají. Drtivá většina útoků je dílem náhody, protože žralok chtěl něco jiného a jen tak mimochodem se mu do cesty připletl člověk. Není to důvod, abychom žraloky nenáviděli. Naopak, snažme se je pochopit. Pak budeme vědět, kdy a kde nechodit do vody, protože hrozí, že na nás ryba zaútočí. Ale znovu říkám – žádná panika není rozhodně namístě. Chce to elementární respekt k přírodě, pak jsme v bezpečí,“ dodal pro Čtidoma.cz Adam Kovář.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Muž, kterého napadl žralok, je prý zvířeti vděčný. Zachránil mu totiž život.