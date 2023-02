Jak dnes žije Tonda, kterého ve Výměně Roman drsně ponižoval? První slova po skončení epizody

„Zavři ty dveře, smrdíš, smrdí ti z huby,“ řval Roman na Tondu. Tak trochu tím připomínal hádku žáků na základní škole. Hned na začátku Výměny navíc prohlásil, že se ho Petra nemusí bát, protože je gay. To, že mu syn jeho partnerky není příliš po chuti, nijak neskrýval.

Tohle jsem nečekal, přiznal Tonda

Měl pocit, že v devatenácti letech by se Tonda o sebe už měl postarat sám. Svou mámu prý jen využívá, aby nemusel nic dělat. Roman se Tondovi vysmíval, že se neživí rukama a studuje. Ten mu připomněl, že dokud studuje, mají vůči němu vyživovací povinnost (nebo minimálně jeho máma). Máma ho podle svých slov miluje z celého srdce, jen s Romanem Tonda nevychází.

Výměnu ukončila předčasně. Svou nejmladší dceru Sofinku vozil Roman nepřipoutanou v sedačce, občas reagoval dost výbušně, a nakonec svou náhradní manželku dohnal k tomu, že

Zuzčin syn Tonda se po odvysílání Výměny přihlásil na TikToku a poděkoval všem, že mu posílají neskutečná slova podpory. „Ahoj. Velká část z vás mě určitě zná, nebo jste mě aspoň viděli. A tak víte, o co se jedná, a co vám chci asi teď říct. Jde vlastně o to, že mi během pár dnů doputovala obrovská podpora, spousta z vás mi napsala, podporovali jste mě. A já bych vám chtěl poděkovat. A tak točím tohle video, chtěl bych vám i odepsat, ale je vás strašně moc. A já si toho neskutečně vážím. A jsem prostě překvapenej, jaká vlna podpory se tu vzedmula. Nečekal jsem něco takovýho. Hrozně děkuju. Já fakt nevím, co říct. Děkuju, jste skvělí,“ řekl a poslal svým fanouškům srdíčko.

Slova podpory se jen hrnou

Laskavá slova pokračovala i v komentářích. „Jsi strašně skvělej kluk, držím ti palce,“ píše známá influencerka Veronika Vobecká. „Vidět člověka, jako jsi ty, je zázrak. Zůstaň takový, jaký jsi,“ píše Eliška. „Hlavně se nenech zlomit a buď svůj,“ přidává se Helena. „Všechno jsi zachránil, na světě je málo takových lidí s dobrým srdíčkem,“ píše Kristýna. Naráží tak na to, že Tonda byl světlem v celé Výměně a jeho chování k Petře bylo, navzdory Romanovým výbuchům, na jedničku.

Fanoušci si teď přejí, aby bylo Tondovi už jen dobře. Vnímají, že žít v takovém prostředí není jednoduché. Někteří mu dokonce radí, aby od Zuzky a Romana utekl a začal někde znovu. Další doufají, že Zuzka konečně pochopila, jaký poklad v Tondovi má.

Zdroj: TikTok, TV Nova, Instagram

