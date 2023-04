Pekárci jsou mezi námi pořád, říká producent Volhy. Díky Hádkovi diváci Standu litují

„Nám se ta knížka líbila hlavně tématem a pak svérázným a dobře odposlouchaným jazykem doby. Tohle autor předlohy Karel Hynie trefil parádně,“ zamýšlí se producent Josef Viewegh, který je mladším bratrem známého spisovatele Michala Viewegha. Podílel se například na seriálech Osada, Rapl, Vzteklina nebo Cirkus Bukowsky. „Je škoda, že Karel Hynie adaptaci svého románu neuvidí. Zemřel před dvěma lety.“

Poprvé z toho měl být takřka dobrý voják Švejk

O Standovi Pekárkovi má přitom vcelku jasné mínění. Nebylo však pochyb, kdo ho bude hrát. „Kryštof Hádek je jedním z nejlepších herců, navíc je schopný naprosto uvěřitelně zahrát postavu, která v příběhu prožije tři dekády. Samozřejmě, že s fyzickým stárnutím mu pomohli maskéři, ale on postupně stárne i tím, jaké sbírá životní zkušenosti. Standa Pekárek je navíc pitomec a Kryštof se nebrání hrát ani takové charaktery. A je skvělý. Třeba jako ve filmu Kobry a užovky. Má ještě jedno mimořádné plus, a to, že i hajzlíka zahraje tak charismaticky, že u spousty diváků nakonec vyvolá lítost, probudí v nich sympatie s tou postavou,“ chválí populárního herce Viewegh.

Dokonce prozradil, že cesta Volhy na televizní obrazovky nebyla vůbec jednoduchá. „První filmový scénář napsal jeden významný spisovatel a dramatik. Z předlohy udělal komedii, ve které hlavní roli měla postava podobná Švejkovi. Scénky byly stejné jako v knize, ale vyznění románu se vytratilo,“ vzpomíná na prvotní zklamání. S režisérem Janem Pachlem se rozhodli, že zůstanou věrní předloze. Vyškrtali však kapitoly, které se v knize dostaly za rok 1990. Některé scény zase museli naopak dopsat. Z původního záměru, že vznikne film, se tak stal námět na seriál. A trvalo celé čtyři roky, než Volhu natočili.

Pekárek není skutečný

Některá těžko uvěřitelná fakta diváky pobouřila, právě to má být však ta pravdivá část. „Ten příběh je fikce. Říkáme, že je to minisérie podle zaručeně skutečných událostí. Slovo ‚zaručeně‘ má divákům naznačit, že to nemyslíme až tak doslova. Paradoxně to, co se bude v ději jevit jako největší pitomost, je pravdivé,“ říká. Například kontroly podprsenky u vchodu. Jeden čas bylo nepřípustné, aby si žena do Československé televize podprsenku nevzala. „Hlavní postava Volhy, řidič Standa Pekárek, má předobraz ve třech šoférech, které během své kariéry v Československé televizi Karel Hynie poznal. Tři charaktery zkrátka zkomprimoval do jednoho. Podobné je to i s dalšími postavami,“ vysvětluje, že o reálné postavy nejde.

„Pekárci jsou mezi námi pořád. Ale ano, je tam obojí – jak nostalgie, tak obrázek doby, která prostě příšerná byla. Snažili jsme se, aby náš pohled na normalizaci byl reálný a pravdivý, byť s nadsázkou. Ale hlavně bez moralizování,“ uzavírá Viewegh své zamyšlení.

V neděli čeká diváky díl s názvem Maestro. Bude odrazem zlatých osmdesátek, Pekárek bude šťastný a konečně sveze Karla Gotta. Netuší, že si právě tvoří mocného nepřítele. Ani zájezd do Vídně tak docela neklapne…

Zdroj: Česká televize

