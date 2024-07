Pravda o vztahu Gondíkové a Langmajera může být trochu jiná

Hvězda seriálu Ulice Adéla Gondíková při svém manželovi stála, když mu bylo mizerně. Sám přiznal, že chodil k psychiatrovi a byl na tom bledě. „Udělal jsem to především kvůli tomu, koho mám tak moc rád, a to je moje manželka, protože jsem o ni nechtěl přijít.“ Herečka tak měla nemalou zásluhu na tom, že se její partner začal cítit lépe, a jestli herec „neklame tělem“, zapůsobila na něj jako hojivý balzám.

Faltýnová, Jirešová a další

Dnes je Jiří Langmajer jako vyměněný. Žádné viditelné skandály, žádné milenky. Naopak na sobě tvrdě pracuje, mimo jiné pilně trénuje na výstup do Himalájí. „Kdybychom porovnali ‚Langoše‘ z doby, kdy byl považován za lva salónů, a dnes, člověk showbyznysu neznalý by asi neuvěřil, že jde o tutéž osobu. Samozřejmě, že chtěl hlavně sám, ale podle mého názoru pro něj byla opravdu hnacím motorem právě Adéla Gondíková,“ vysvětloval pro náš web Rousek.

Stačí si vzpomenout třeba na jeho románek s modelkou Petrou Faltýnovou. Oba byli v té době v manželství. Herec s učitelkou Kamilou, bývalá modelka s podnikatelem Simonem Šteklem. „Všeobecně se vědělo, že má ženy rád. Na druhou stranu nebyl jediný. Legendární byla ale Langmajerova garsonka u Divadla pod Palmovkou, kam si měl ženy vodit.“ Asi tam skončila třeba také Ivana Jirešová, se kterou prý přeskočila jiskra během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Rozpory? Asi jako u každého

Je ale otázka, jestli je to mezi Adélou Gondíkovou a Langmajerem opravdu tak, jak se snaží prezentovat. „Manžel by nejraději vyházel všechny moje věci, protože k nim nemá vztah. Já ale nemám vztah k těm jeho, a tak bych je naopak vyházela jemu,“ uvedla před nějakou dobou herečka. Sice se zdálo, že mluví s nadsázkou, na druhou stranu nemusí být všechno zlato, co se třpytí. Tuplem ve vztahu. „Asi budou mít sem tam rozpory, ostatně jako skoro každý. Ale neviděl bych to nijak dramaticky. Na druhou stranu souhlasím s tím, že jaká je pravda o jejich vztahu, vědí jen oni dva. Což je asi v pořádku,“ myslel si Rousek.

Podle všeho to vypadá, že Gondíková byla Langmajerovým osudem z mnoha důvodů. A ona nikdy nepatřila mezi ženy, které by se litovaly. Možná právě to je tmelem, který je drží pohromadě. Herec byl zvyklý, že kolem něj ženy skákaly tak, jak on pískal.

Gondíková k němu mohla přistoupit jinak, „dospěle“. Dát mu najevo, že si může dělat, co chce. S ní, případně bez ní. „Je to možné. V jeho ‚rebelské‘ fázi by mu tohle asi vzalo vítr z plachet. Každopádně já pevně věřím, že tihle dva už spolu zůstanou,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

