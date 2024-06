S kým žije Zuzana Vejvodová? O „paní Columbové“ se ví jen velmi málo

Herečka ze seriálu Jedna rodina Zuzana Vejvodová si vztah úzkostlivě tají. Možná proto, že má za sebou nevydařené manželství s hercem Pavlem Nečasem, se kterým má syna Jonáše. „Zajímavé na tom je, že jejich rozvod se provalil až po mnoha měsících. Vejvodová má talent nejen na herectví, ale i na skrývání svého soukromí,“ usmíval se znalec českého showbyznysu a fotograf Pavel Rousek.

Došlo to dokonce tak daleko, že se Nečas oženil v době, kdy si většina lidí myslela, že stále žije s Vejvodovou. Bylo to hlavně díky tomu, že rozvod hereckého páru proběhl v klidu bez veřejného kydání špíny. Dohodli se na všem, včetně péče o potomka.

Soukromí si pečlivě střeží

O jejím současném partnerovi se toho ví jen velmi málo. Sama herečka prozradila, že se živí jako IT odborník a že jiskra přeskočila v době, kdy už se nějakou dobu znali. „Zkrátka jsem úplně obyčejně potřebovala opravit počítač. A už to bylo.“

Do společnosti s ní nechodí, takže se čas od času objeví spekulace, že se rozešli, že má herečka někoho jiného apod. „Nemyslím si, že by to tak bylo. Podle toho, co Vejvodová občas utrousí, je zřejmé, že jim to funguje docela dobře. Může jí být úplně jedno, o čem se mluví. Naopak to dělá docela chytře.“

Fotograf naráží na to, že má herečka klid od šťouralů, kteří by rozebírali její soukromý život. Jasně, čas od času se objeví výše zmíněné spekulace, ale to je všechno. „Většina známých herců či hereček se více či méně smířila s tím, že jejich život je veřejný se vším všudy. Veřejnost zná jejich partnery, minulé i budoucí milence. Vejvodová tomuhle zdárně uniká. Samozřejmě i díky tomu, že její aktivita na sociálních sítích je minimální,“ uvažoval Rousek.

Rodině dává přednost před kariérou?

Hereččiným dědečkem byl hudební skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda, autor světově proslulé polky Škoda lásky. Tatínek Josef Vejvoda je taktéž poměrně známým hudebním skladatelem, bubeníkem a dirigentem. A její sestra Monika vystudovala skladbu a dirigování na konzervatoři, poté skladbu na HAMU.

Umělecké geny tak dostala do vínku měrou vrchovatou, byť se později vydala vlastní cestou. „Je zvláštní, že k hudbě prakticky vůbec neinklinovala, i když ta ji samozřejmě ovlivňovala celé dětství. Zásadní však je, že dělá, co ji baví. K tomu byla vedena a myslím, že to vyšlo skvěle.“

Podle Rouska Vejvodová zatím naplno nerozvinula svůj talent. „Pár pohádek, filmů. Nikdy ale úplně nezazářila, neudělala díru do světa, jak se říká. Nejvíc ji vlastně známe díky seriálům Ulice a Jedna rodina, což rozhodně nejsou žádná veledíla. Může to být i tím, že kariéru nestaví na první místo a dává přednost rodině a spokojenému vztahu. Zase je to o tom, že dělá, co jí přijde nejlepší a co ji naplňuje,“ dodal pro Čtidoma.cz fotograf.

