Schyluje se k návratu Golden Kids? Spory s Vondráčkovou jsou minulostí

Na konci listopadu se stala pro mnohé nečekaná věc – Václav Neckář, Marta Kubišová a Helena Vondráčková se potkali na jednom pódiu. Nikoliv najednou, ani tahle alternativa však možná není vyloučená! Že by konečně hodili členové legendárního tria Golden Kids letité spory za hlavu?

Zákaz pro Kubišovou

Slavné pěvecké trio fungovalo od listopadu 1968. Záhy je však umlčela nastupující normalizace. V roce 1970 přestali vystupovat z důvodu odchodu Marty Kubišové. Té tehdy zakázali komunisté zpívat – a to už tehdy měla doma dva Zlaté slavíky! Objevily se fotky, na kterých měla být nahá s Alexandrem Dubčekem. Nebyla to ona, ale to tehdy nikoho nezajímalo. Spor o to, že na fotografiích není, vyhrála. Stejně nemohla zpívat.

„Přesunuli jsme se na venkov na Slapy do letního domu Jana Němce. Byla jsem ráda, že se s režimem nemusím bavit. Byla by ostuda spolupracovat s těmi papaláši,“ řekla o mnoho let později Kubišová. Na venkově kolem nich pak přibývali přátelé a kolegové, kteří měli „podobně vymalováno“. Jako první později podepsala Chartu 77 a po uvěznění Václava Havla se stala jednou z jeho mluvčích. Na pódiu se Golden Kids po mnoha letech sešli roku 1994. Jenže to nebyl ani zdaleka konec překážkám.

Hádka znamenala hořký konec

Byla to právě Helena Vondráčková, která se velkou měrou zasloužila o návrat Golden Kids na pódia. V devadesátých letech stále vyprodávali sály. Jenže ke čtyřicátému výročí založení se jim stalo plánované velké turné osudným.

Umělci se nedohodli na podmínkách a zrušení turné se stalo předmětem soudního sporu. Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem tehdy požadovala po Kubišové peněžní náhradu ve výši 1,3 milionu korun, jak uvádí dostupné zdroje. Soud to byl nepříjemný, během jednoho líčení dokonce Kubišová odešla. Nakonec Vondráčková se svým požadavkem neuspěla. Kubišová tvrdila, že svou účast odmítla, protože příprava turné byla chaotická. Od té doby už žádné trio neexistovalo a zdálo se, že spory mezi ženami se snad nikdy neurovnají.

Vzhůru na pódia?

Neckář byl v prognózách poněkud optimističtější a opakovaně je obě zval například na narozeniny. S Kubišovou má dodnes velmi blízké vztahy, s Vondráčkovou se ale zřejmě odcizili. Během Českého slavíka byl Neckář uveden do Síně slávy a na pódium byla přizvána také Marta Kubišová. V tu dobu byla v sále také Helena Vondráčková, která během večera vystoupila. „Tos nečekal, viď!“ smála se Kubišová, když přišla na pódium, a vtipkovala, že Neckář je její blízký přítel, kterého se člověk alespoň nemusí bát. Zda tím na něco narážela? To ví jen ona sama.

„S Martou jsme spolu naposledy zpívali 22. října. Helena byla zrovna na Slovensku, takže jsme tam tenkrát nezpívali společně. Ale kdyby mohla, tak bychom tam určitě zpívali všichni tři jako Golden Kids,“ překvapil během přenosu Neckář. Fanoušci tak byli velmi blízko comebacku, který není stále vyloučený! Kubišová se k tomu nevyjádřila, ale možná, že čas nakonec opravdu zahojí všechny rány...

Zdroj: redakce, lidovky.cz, TV Nova, wikipedia.org

