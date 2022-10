Václav Neckář měl být důvěrníkem a spolupracovníkem StB: Krycí jméno Bacil

Václav Neckář toho má za sebou opravdu hodně. Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Golden Kids, Bacily, mozková mrtvice, smrt manželky. To je jen malý výčet z toho, co doprovází život tohoto populárního herce a zpěváka. Neměl to vždycky snadné, dokonce se musel po nemoci naučit znovu ovládat své tělo. Stínem na jeho kariéře je možná spolupráce s StB. Ale bylo tomu tak doopravdy?