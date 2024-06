StarDance a konec? Tereza Kostková může změnit priority, jeden rozvod už zažila

Nikdo nemá nic jisté. Stačí si vzpomenout na bleskový vyhazov obávaného kata, porotce Zdeňka Chlopčíka. Toho se už letošní StarDance týkat nebude. „V České televizi se dlouho zvažovalo, zda Tereza Kostková s Markem Ebenem zůstanou. Zejména herečka měla opravdu na kahánku, přišla velká spousta stížností na to, že řekla slovo ‚svině‘ před dvaadvacátou hodinou. Lidé jsou na to hákliví,“ vysvětloval našemu webu Rousek.

Je toho na ni moc?

Hvězda seriálu Jedna rodina sice tlak ustála, ale úvahy o jejím konci jsou znovu na stole. I proto, že před časem v pořadu Na kafeečko s Miluší Bittnerovou uvedla: „V naší profesi je strašně důležité umět některé věci včas pustit. A musím říct, že o tom seriózně už léta přemýšlím, že chci tenhle moment poznat.“ Z toho by mohlo vyplývat, že se chystá na dobrovolný odchod, a letošní StarDance je k tomu jako stvořená.

Už na konci minulého roku přiznala, že je vyčerpaná a že být neustále v jednom kole prostě dlouhodobě nepůjde. „Kolují nejrůznější drby, že její manžel už toho má dost, že si jezdí na Slovensko za bývalkou apod. Nevím, jestli je něco z toho pravda, podobných fám a fámiček běží o většině celebrit spousta. Pravdou ale je, že odpočinek by paní Kostkové zřejmě prospěl. A hlavně by si ho zasloužila,“ uvažoval Rousek.

Rodinu nakonec neudrželi

Tereza Kostková momentálně žije s režisérem Jakubem Nvotou, brali se tajně v roce 2018. Pro režiséry má herečka podle všeho slabost, předtím totiž byla vdaná za Petra Kracíka. Příliš štěstí s ním ale neudělala. „Kdybych chtěl být zlomyslný, zeptal bych se, co jako čekala. Vždyť ho přebrala kolegyni Veronice Gajerové, se kterou byl šestnáct let a měl s ní dvě děti. A ne nadarmo se říká, že jestli je chlap takto přelétavý jednou, bude i podruhé či potřetí. Sliboval jí svatbu a místo toho chodil za Kostkovou.“

Také Kostková se s Kracíkem rozešla, konkrétně v roce 2015, a mluvilo se o nevěře. Herečka to ale odmítala. „Nikdo třetí v tom není,“ tvrdila s tím, že se rodinu snažila dlouho udržet. Nakonec už to ale nešlo ani kvůli jejich synovi Antonínovi. „Osobně si myslím, že mu na nějaký románek přišla. Ale obdivuji, že nechtěla na Kracíka házet špínu. To se jen tak nevidí. Ale možná i proto se dnes v pohodě baví a vycházejí spolu,“ upřesnil Rousek.

Pokud by se tedy Kostková nakonec rozhodla, že po letošním StarDance zvolní tempo, nikdo by se jí nemohl divit. „Určitě nechce dopustit, aby se jí rozpadla rodina podruhé. Jestli vidí nějaké náznaky, nebo už má prostě dost práce, to je těžké odhadovat. Každopádně znovu říkám, že si klid zaslouží,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

