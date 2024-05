Ivana Gottová naštvala fanoušky Mistra. Jde o peníze a vilu na Bertramce

Ivana Gottová slíbila, že vilu na Bertramce letos na podzim otevře jako muzeum zesnulého manžela. Jenže z toho nic nebude. „Už teď bohužel víme, že do letošního podzimu nebudeme moci vilu nachystat a veřejnosti zpřístupnit,“ napsala nedávno na facebookovém profilu Karla Gotta, který spravuje.

Gottová měla splnit slib

Pro některé fanoušky legendárního zpěváka je to signál, že o odkaz Mistra nepečuje dostatečně pilně. „Má spoustu jiných zájmů. Nedivil bych se, kdyby Bertramku prodala a odjela někam do zahraničí. Vyděláno má dost. Každopádně pan Gott si to takto asi nepředstavoval,“ uvedl pro Čtidoma.cz Marek Hanák z Ostravy, který patří mezi skalní příznivce zpěváka.

Jeho slovům nahrává i skutečnost, že podle některých informací je Bertramka v hledáčku úřadů ohledně správného zaměření do katastru nemovitostí. Což by mohlo souviset i s možným prodejem nemovitosti. „Nemyslím si, že by to až takto vyhrotila. Každopádně je pravda, že se říká, že si na Floridě postavila docela pěkný domeček. Takže ony spekulace, které v souvislosti s Bertramkou kolují, mohou mít reálný základ. Myslím si, že měla splnit slib, který dala, a muzeum na podzim otevřít. Čímkoli jiným jen přilévá olej do ohně,“ podotkl Pavel Rousek.

Přijde si na další pěkné peníze?

Místo muzea se pro milovníky Gotta chystá obrovský vzpomínkový koncert, který proběhne 5. listopadu v O2 areně. Podobná událost se konala v roce 2022, součástí akce měl být tajný VIP raut a další „laskominy“ pro vyvolené a Gottová na tom prý vydělala balík.

Dá se tedy předpokládat, že škodná nebude ani tentokrát. „Za sebe na tom nevidím nic špatného. Takové akce se přece dělají pro zisk, ne pro něčí krásné oči. Faktem ale je, že pokud to někdo podává tak, že se může roztrhnout, aby uspokojil fanoušky svého manžela, a finanční stránku věci jaksi vynechává, tak to malinko smrdí,“ doplnil Rousek.

Jeho odkaz ji prý zajímá méně

Ivana Gottová na jménu svého manžela stále vydělává hodně velké peníze, to není žádné tajemství. Například jen v prvním „covidovém“ roce účetní závěrka společnosti Karel Gott Agency ukázala výsledek hospodaření 3 212 000 Kč. A to téměř nemohla nic dělat kvůli všemožným zákazům, jde tedy téměř výhradně o tantiémy. Za rok 2021 už ale máme výsledek hospodaření 82 069 000 Kč, rok 2022 hovoří o 11 035 000 Kč. Není to zrovna málo.

Některé lidi tato čísla tak trochu budí ze spaní. „Myslím si, že by paní Gottová mohla myslet víc na lidi, kteří měli jejího manžela rádi. Netvrdím, že ona ho nemilovala, určitě ano. Bylo skvělé, jak se o něj starala. Ale tak nějak cítím, že spíš než odkaz ji zajímají peníze. A není to jen můj pocit,“ dodal pro Čtidoma.cz Marek Hanák.

