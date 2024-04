Tvůrci seriálů se zbláznili? Chyby v ZOO, Jedné rodině a Ulici jsou do očí bijící

Seriál Jedna rodina se sice vrátil s novými postavami, ale Patricie Pagáčová, Chantal Poullain a další nezachrání místy až bizarní podívanou. Třeba když Denisa Biskupová, která hraje Martinu Holasovou, otěhotněla v květnu a porodila… také v květnu! „To snad ani není vtipné. Myslím, že kdo je za tohle placený, měl by dostat mastnou pokutu,“ řekla Čtidoma.cz paní Marie Kolářová z Brna.

Můžeme ji ale uklidnit – scenáristé nejsou v podobném úletu osamoceni. Vždyť Karla Marečková (hraje ji Markéta Stehlíková) v seriálu Ulice na začátku roku 2020 oznámila, že je těhotná. Seriálový porod se však konal až v listopadu. „Zřejmě se nám tu rozmohl nešvar v podobě docela dlouhého přenášení,“ glosuje to paní Kolářová.

Nastavovaná kaše bez myšlenky

Pokud jde o Jednu rodinu, letos děj upadá, čehož si diváci dobře všímají. „Loni to ještě docela šlo, místy byl seriál i vtipný. Teď je to ale opravdu bída. Přijde mi to jako zbytečně nastavovaná kaše. Navíc plná chyb,“ má jasno Marie Kolářová. Stejně jako mnoho dalších nechápala například to, že Mikešovi museli vyprošťovat nohu, kterou si údajně zaklínil u zvířat. Bylo však evidentní, že se klučinovi vyzouvá z boty, a kdyby chtěl, v pohodě ji vytáhne.

Scenáristům k dobru nepomůže ani to, že když Bob (Pavel Zedníček) chlapům pouští album „In Rock“ od skupiny Deep Purple, line se skladba „Smoke on the Water“, která však vyšla na albu „Machine Head“ v roce 1972. „Vidíte, tohle jsem ani nevěděla. Možná je to tím, že nejsem fanynka této hudby,“ směje se paní Kolářová.

Soudce Urban by šel bručet

Seriál ZOO na podzim skončí. „Už je čas. Fajn projekt, ale okoukaný, bez nových nápadů. I když je pravda, že spousta do očí bijících hloupostí se objevovala od začátku. „Mě nejvíc fascinovala Viky v podání Evy Burešové, která se měnila ve své zlé dvojče. Petr Kříž, tedy skvělý herec Robert Urban, by musel být úplný pitomec, aby si myslel, že jde o dvě osoby. Ta paruka to fakt nemohla zachránit. Co třeba stejný hlas? Ty falešné piercingy? Prostě blbost.“

Navíc pan soudce Kříž neplatil alimenty, což je hodně zvláštní na muže v jeho postavení. Samozřejmě to řeší zákon, který je ale na scénář podle všeho krátký. „Když jsme u soudu, všimli jste si Terezy Brodské? Jako ústavní soudkyně by měla pracovat od nevidim do nevidim. Kolikrát ale odjela? Třikrát, šestkrát? Docela málo. Vůbec mi přijde, že v tom seriálu mají všichni nějak moc volného času,“ myslí si Marie Kolářová.

Na druhou stranu v ZOO jsou všichni jen jednou. Cože je to za větu? Rádi vysvětlíme. Seriál Ulice totiž trpí jednou anomálií – recykluje herce. Dnes šéf stomatologické komory Luděk Volák v podání Vasila Fridricha už jednou v seriálu byl, tenkrát ale jako právník. Co už, herci jsou u nás zřejmě nedostatkové zboží…

