Alice Bendová si zkoušela spodní prádlo. Její fotky zvýší srdeční tep a nejsou pro osoby s nemocným srdcem

Zkouška nového spodního prádla v podání Bendové je zkrátka zážitek. „Ještě to tělo potřebuje trochu zabrat a bude to úplně ok,“ komentovala herečka na svém instagramovém profilu a odkazovala také na kamarádku Ivu Kubelkovou, která propaguje stejnou značku, jakou se chlubila sedmačtyřicetiletá rodačka z Prahy.

To je Babišovo, nikdy!

Právě kvůli tomu to ale také od mnoha fanoušků schytala. „Prádlo hezký, ale Babiše rozhodně podporovat nebudu. Jinak vy jste krásná,“ napsala do komentářů jedna z fanynek Bendové. Další přidává, že „nikdy, i kdyby byl (premiér Babiš, pozn red.) poslední na světě, kdo spodní prádlo prodává.“

Bendová je už deset let se svým partnerem Michalem Topolem, který je o dvanáct let mladší. Je tedy jasné, že hvězda filmů Báječná léta pod psa či Kajínek se o sebe musí pořádně starat, aby jí neutekl za "novým modelem". Nutno říct, že jí to jde zatím bezvadně. Postavu i energii by jí mohly závidět ženy mnohem mladší. Nakonec, posuďte sami, fotky z dovolené byly rozhodně hodně povedené!

