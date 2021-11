Bernášková ze seriálu Ulice přiznala, co ji ovládalo. Jak se svých děsů zbavila?

Jana Bernášková na sociální síti instagram odcestovala zpátky do minulosti a připomněla sama sobě a i svým blízkým, jaká byla jako náctiletá.

Nejdříve herečka pod příspěvkem nastínila, že jako náctiletá dívka čelila různým obavám, od kterých jí pomohly až později v životě různé zkušenosti, a dokonce dala sama sobě i radu.

„Vnitřně jsem se moc nezměnila. Jen jsem nabrala milion životních zkušeností. Přemýšlím, co bych řekla svému mladšímu já… Řekla bych mu asi, ať se tak strašně moc nebojí,“ napsala herečka pod svou fotku, na které jí je pouhých 16 let.

Bernášková dále pod příspěvkem zdůraznila, jak je důležité mít se ráda taková, jaká jste už odmala, a také nastínila, že mívala problémy s váhou.

„Strachy jsou ochromující a zničující. Že nakonec všechno zvládne, že i zhubne a že její vnitřní svět je naprosto v pořádku, i když vypadá, že je divná mimoňka, a ať se nesnaží nikomu nic dokazovat. A to prosím radím i jiným mladým lidem,“ vzkázala herečka sama sobě a i dalším náctiletým chlapcům a dívkám.

V komentářích na sebe chvála a podpora herečky nenechala dlouho čekat. „Ach, jak krásně napsané,“ okomentovala fotku jedna fanynka. „Pořád stejně krásná,“ povzbudila Bernáškovou další z nich.

A to nejdůležitější si herečka nechala na úplný konec příspěvku. Podle Jany Bernáškové je nejpodstatnější se naučit říkat "ne".

„Buďte věrni sami sobě a pokud něco nechcete dělat, tak to nedělejte. Nemusíte. I když si myslíte, že musíte, tak věřte, že Ne-musíte ! To NE je strašně důležité se naučit! To bych asi taky Janě poradila. Jani, říkej NE,“ dodala.

