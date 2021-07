Krásná Bernášková ze seriálu Co ste hasiči: Manžel jí napsal brutální scénu

Osmidílný seriál Co ste hasiči vznikl již před třemi roky, o rok později byl během prázdnin natočen v Ladově kraji kousek za Prahou. Změna vlastníka Nova TV ovšem zapříčinila, že se jeho odvysílání významně zpozdilo a dostává se na obrazovky televize až letos o prázdninách.

V seriálu Co ste hasiči, který startuje 9. července v hlavním večerním vysílacím čase na Nově, se představí Petr Rychlý, Lucie Benešová, Miroslav Nosek, Vladimír Skórka, Marek Holý a další.

Každý pátek se budete setkávat s oblíbenými herci, kteří mají více či méně společného s povoláním hasiče. „Psaní scénáře a především inspirace na jeho námět přišel s reálnou zprávou v obecním zpravodaji, že chtějí zrušit hasiče ve vsi, kde jsem vyrůstal. Důvodem byl fakt, že sousední hasiči mají lepší vybavení. Tento moment se stal základní situací pro celý náš seriál - hlavně, aby nám ty hasiče nezrušili,” prozradil Čtidoma.cz scenárista Rudolf Merkner, který má ve svém CV seriálové hity Vyprávěj či Mazalové. Podílel se také na filmových hitech Rafťáci, Rok podvraťáků či Bobule.

Scenáristova manželka, herečka a spisovatelka Jana Bernášková, jež právě dopsala svou druhou knihu s názvem Coura, se v seriálu Co ste hasiči dočkala role veterinářky Lenky Mouchové. Ta je také dobrovolnou hasičkou a její postavu psal Rudolf přímo pro ni. „Ale nenechte se mýlit, to, že Ruda něco píše pro mě, ještě zdaleka neznamá, že to také budu hrát. On to dělá dokonce velmi často, ale ne vždy to dopadne, jak si představuje. Tady jsem šla na běžný casting, bylo nás tam asi pět. A o tom, kdo role získá, rozhodovalo německé vedení televize. Oni si vybírali, aniž by znali místní poměry, tedy kdo je u nás slavný, kdo není, kdo je čí manžel nebo kdo se s kým zná. Takže tuto roli jsem si opravdu vysloužila sama v regulerním castingu,” vysvětlila pro Čtidoma.cz Jana Bernášková, jejíž knižní prvotina Jak přežít svého muže se stala bestsellerem.

V roli veterinářky, potažmo dobrovolné hasičky, si Jana před kamerou neužívala zrovna skvělé chvíle. „Natáčení bylo fajn, na place skvělá parta. Ale musím říct, že to na veterině hrozně smrdí a veterináři to nemají vůbec jednoduché. Když je těch zvířátek hodně, opravdu je to nepříjemné, zvlášť když jste v té místnosti celý den,” zavzpomínala na práci při natáčení herečka, které manžel napsal do role scény snad se všemi zvířaty, s nimiž bylo možné natáčet.

A připravil pro ni také jednu velmi krutou specialitku, při které si herečka užila na place celkem brutální stres. „Jedním z nejtěžších záběrů byl ten, když jsem dělala anální vyšetření koníkovi, protože měl koliku. Ten samotný akt jsme nafingovali, ale i tak jsme to museli odehrát u koňského zadku. Dost jsem se tehdy bála, aby mě nekopnul. Měla jsem ruku mezi jeho stehny a ten kůň byl z natáčení dost nervózní. Bylo toho na něj hodně a opravdu to bylo stresující pro nás všechny.”

KAM DÁL: Dva týdny, čtyři úmrtí: Série útoků v New Jersey učinila před více než sto lety z mořského predátora ikonu teroru.