Nela Slováková ukázala, jak se udržuje fit. Je to jen pro odvážné

Modelka a influencerka Nela Slováková se proslavila vítězstvím v reality show Hotel Paradise. Nyní její instagramový profil sleduje více než 300 tisíc lidí. Řada fanoušků obdivuje její dokonale vyrýsovanou postavu, kterou se Nela rozhodně nestydí ukázat.

Na jejím profilu totiž nechybí jak snímky, kde se chlubí svou skvělou figurou v plavkách, tak ani odvážné fotky ve spodním prádle.

Faynynky ji komplimentují a prosí o rady, jak dosáhnout podobných výsledků téměř u každého příspěvku. Nela se jim konečně rozhodla vyhovět a na svůj instaramový profil přidala video, jak "tvrdě dře" na běžícím páse.

„Cvičíš proto, abys mohla jíst? Já tedy rozhodně ano,“ napsala influencerka pod příspěvek.

Na začátku videa všechny překvapilo, že se na běžícím páse procházela ve vysokých modrých lodičkách, tím ale šoky v příspěvku zdaleka nekončily. Poté, co se v lodičkách na běžícím páse s vypětím všech sil rozeběhla, se odměnila koktejlem a koblihou. To asi nikdo nečekal.

Fanoušky svým povedeným vtípkem přímo nadchla. „Tak to jsi teda vychytala,“ napsal jeden z nich. Je ale jasné, že takový styl cvičení je jen pro odvážné. Na páse v takovém obutí, to není pro každého. „Ještě chybělo zahodit za sebe tu skleničku, pecka,“ navrhoval jeden ze sledujících.

„To je boží, a ten cukr na nose!“ okomentovala video pobavená fanynka.

„Je to znát, když o sebe člověk dbá. Máte fakt luxusní postavu, klobouk dolů. Když vás vidím, tak mě to motivuje také nějaké to kilo do léta shodit,“ objevilo se pod videem.

