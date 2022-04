Žena si koupila sýrový sendvič. Našla v něm zapečený kus chrupu člověka

Shaniqua Cobb si chtěla pochutnat na svém oblíbeném sendviči se sýrem z řetězce rychlého občerstvení Subway. Když se do něj ale zakousla, uvědomila si, že je v senviči něco, co tam rozhodně být nemá. Narazila totiž na něco tvrdého.

Našla v něm celý lidský zub. Byl údajně zapečený do pečiva, ze kterého byl sendvič připravený. „Je mi na zvracení, nemůžu pít ani jíst,“ uvedla ve videu.

„Našla jsem zub, celý zub, byl zapečený v pečivu. Myslím si tedy, že pochází přímo z pekárny,“ pokračovala. Někteří sledující ale ženě nevěřili, protože takový nález je zkrátka velmi nepravděpodobný a na videu bylo možné vidět údajný zub jen z dálky.

Ta ale na pochyby jejích fanoušků okamžitě zareagovala dalším videem, ve kterém svůj odporný nález náležitě přiblížila tak, aby bylo jasné, že se opravdu jedná o celý zub.

„Byl to zub! Byl v mém Subway sendviči. Je mi špatně a nevím, co dělat,“ svěřila se žena.

Po své děsivé zkušenosti se vrátila do řetězce s rychlým občerstvením a řekla jim, co v pečivu našla. Zaměstnanci řetězce se jí ale snažili přesvědčit o tom, že to není zub, ale kus kosti z masa, které dávají do senvičů. Další se přidal a řekl, že jde nejspíš jen o kus tvrdého chleba.

Shaniqua se ale chystá na řetězec podat formální stížnost.

