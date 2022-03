Hubnutí do plavek s dietou císařovny Sissi musí být úspěšné. Dnešní dietologové by ale nad jejími nápady jen kroutili hlavou

Ať se snažíme držet diety, jaké chceme nebo jaké nám právě poradí nejlepší kamarádky, na ty, které prakticky po celý život provázely Alžbětu Bavorskou, známou spíš jako císařovna Sissi, by měl odvahu asi jen málokdo. Je také potřeba podotknout, že pokusy vyrovnat se Její výsosti ve skromnosti v jídle by hraničilo se sebepoškozováním. Jí to ale vycházelo po dlouhá léta a o její kráse se vyprávěly celé příběhy. Cena za to však byla vysoká.

Jednu dietu střídala jiná, všechny musely být nesnesitelné

Jídelníček císařovny Sissi by se dal označit za jednu nepřetržitou velmi krutou dietu. Jak uvádí například Ludwik Merkle v knize Sissi: Tragická císařovna, byla panovnice ochotná ve dnech, kdy se jí zdálo, že několik deka přibrala, konzumovat jen vývar kuřete, hovězího masa, případně ze zvěřiny. Pokud by se ale její váha blížila limitu, který si sama stanovila, přešla raději jen na hovězí krev nebo kousek syrového masa. Jindy se pro změnu zaměřila jen na syrová vejce a mléko, občas doplněné pomerančovou šťávou. Není divu, že při takovém stravování nepřibrala. Ale ani v lepších dobách, kdy se její váha pohybovala hlouběji pod pro ni nejvýše snesitelnými padesáti kilogramy, si ale nedovolovala žádné velké hody. Snad jen snídaně mohla přinést jisté kulinářské potěšení, ale další jídla již odbyla drobností a k večeři si dala maximálně řídkou omáčku.

Pohyb byl pro ni nutností

Už jen takové přísné diety musely být pro císařovnino tělo velkým trápením. Ona se ale nezastavila jen u tak omezeného příjmu kalorií a za svoji krásu bojovala i pohybem. Je o ní známo, že byla výbornou jezdkyní na koni, ale i bez něj jí na pravidelných dlouhých procházkách po okolí stačili jen ti nejtrénovanější. Šlo totiž znovu spíš o sportovní výkon než o klidnou vycházku s přítelkyněmi.

Neodpočívala ani doma

Zdá se, že tohle všechno už muselo k udržení neobvykle štíhlé linie císařovy manželky stačit? Sissi se to stále zdálo málo, a tak i několik hodin denně poctivě cvičila ve své domácí posilovně. Ve svých komnatách měla nainstalované cvičební nářadí, jako jsou třeba kruhy nebo ribstol. A aby viděla, jak se její snaha vyplácí, vážila se i třikrát denně. Navíc nosila velmi těsné šněrovačky a jen málokdo měl možnost císařovnu sedět mimo okamžiky, kdy to bylo doslova nevyhnutelné. Dokonce ani ve svých vlastních komnatách prý vůbec neměla židle - zkrátka je nepotřebovala.

Tělo začalo vzdorovat

Jenomže touha po krásné, štíhlé a stále křehké vizáži dovedla císařovnu, jak je logické, ke zdravotním problémům. Její posedlost dietami a odmítáním běžného jídla bychom dnes jistě nazvali mentální anorexií, tedy šlo jistě o diagnózu, která by měla být léčena odborníkem. Ona ale byla pod tak velkým tlakem svého okolí a natolik se snažila vyhovět představám o reprezentativní císařovně, že ji pravděpodobně ani nenapadlo, že její mozek vydává zcela zvrácené pokyny. Léta takových diet si později také vybraly svoji daň v podobě špatné pleti i zubů a císařovna propadala depresím.

Tudy raději opravdu ne!

Ještě má někdo pocit, že by se s dietou krásné císařovny mohl pokusit o vytvarování těla na léto? Každý takový nápad by byl jen hazardováním se zdravím. To si později určitě uvědomila i sama Sissi, když se ve vyšším věku raději stranila společnosti a rozhodně odmítala nechat se fotografovat nebo malovat. Svět si ji měl pamatovat takovou, jaká byla v mládí - krásnou a křehkou. Podařilo se…

