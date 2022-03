Bohatý kníže Jusupov a jeho atentát na Rasputina: Pokus plný neuvěřitelných omylů vyřešilo několik výstřelů z pistole

Sibiřský mužik Rasputin je z dnešního hlediska historicky brán jako jedna z nejmystičtějších osobností moderních dějin. Léčitel, deviant a opilec se kvůli svým mimořádným schopnostem dostal až do citlivé blízkosti carské rodiny. Kontroverzní postava ruských dějin však měla mnoho nepřátel, a tak musel být odstraněn. Nebylo to ovšem tak snadné, jak by se dalo podle dokonalého plánu předpokládat.