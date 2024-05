Hitlerův synovec byl hrdina. Toto je jeho příběh

William Patrick Stuart-Houston se narodil jako William Patrick Hitler. Je důležité hned na začátku zdůraznit, že tento muž nebyl „krtek“, nebyl nacistický špión, jeho despotický strýc ho neinfiltroval hluboko do nepřátelského území. William sloužil čestně a se skutečným opovržením hovořil o odporných činech bratra jeho otce. Ale fakt, že vůbec směl sloužit v americkém námořnictvu během druhé světové války, byl docela pozoruhodný.

Strýčka Hitlera rozpálil do běla

William Hitler se narodil v oblasti Toxteth v Liverpoolu v březnu 1911. Jeho irská matka Bridget se asi dva roky předtím v Dublinu setkala s Rakušanem Aloisem Hitlerem mladším. Pár utekl do Londýna a krátce nato se přestěhoval do bytu na 102 Upper Stanhope Street v Liverpoolu. Willy tam přišel na svět. O 31 let později německý nálet na město změnil dům v ruiny. Nálet nařídil Aloisův nevlastní bratr Adolf.

Faktem je, že Alois byl už dávno pryč, když na Británii začaly pršet bomby. Nedlouho po Williamově narození opustil svou ženu a dítě a vydal se na evropské turné po kasinech a hernách, které skončilo až poté, co potkal jinou ženu a podruhé se oženil. Jako bigamista žil v Německu, a dokonce předstíral svoji smrt, aby druhou veselku utajil. Je zjevné, že i když nebyl tak špatný jako jeho bratr, v rodině cosi nebylo v pořádku.

Když bylo Williamovi osmnáct, rozhodl se oslovit svého otce a odcestoval do Německa, aby s ním strávil čas. Psal se rok 1929 a otec se synem šli za strýcem Adolfem na jedno z jeho stále populárnějších nacistických shromáždění. Mladý William po návratu do Anglie napsal řadu článků, které se o strýci nevyjadřovaly zrovna lichotivě. Adolfa to rozzuřilo, přesto synovci v roce 1933 zařídil práci v Reichskreditbank v Berlíně.

Britská armáda ho odmítla

William chtěl využít pozice svého strýce coby německého kancléře a snažil se získat lepší pracovní postavení. Jenže se to nesetkalo s úspěchem. Adolf Hitler údajně o Williamovi hovořil jako o svém odporném synovci, což rozhodně nebyla lichotka. William nakonec z Německa utekl těsně před vypuknutím války a usadil se ve Spojených státech.

Přestěhoval se tam po krátkém pobytu v Británii, tamní armáda totiž měla výhrady k jeho původu a loajalitě a odmítla, aby rozšířil její řady. Americké ozbrojené síly měly na začátku podobný přístup. Jenže William cítil něco jako osobní zodpovědnost, aby šel bojovat proti svému strýci. Ale i jeho další pokusy byly zamítnuty. Logicky. Mladý Hitler se však nevzdal.

Těší mě, Hitlere, já jsem Hess

Zkoušel to dál a nakonec napsal dopis přímo prezidentu Rooseveltovi. V korespondenci vysvětlil své důvody pro stěhování do Ameriky z Velké Británie. A konečně mu bylo vyhověno! Jeho první den ve službě ozdobil Williama anekdotou, kterou pak vyprávěl po zbytek života. Jeho důstojník se zeptal na jeho jméno. „Hitler,“ odpověděl. Důstojník se podíval na nového rekruta a svraštil obočí. „Rád tě poznávám, Hitlere. Já jsem Hess.“

Nakonec odsloužil tři roky jako medik u námořnictva, rozhodně však nebyl nikde schovaný. Dokonce se zapojil do incidentu, při kterém mu nohu ošklivě poranil šrapnel. Díky tomu pak dostal Purpurové srdce.

Zdroje: history.co.uk, allthatsinteresting.com, americainwwii.com, findagrave.com

KAM DÁL: Češi často umírají zbytečně brzy. Léta komunismu je zkazila, odmítají se o sebe starat.