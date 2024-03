Kletbou stižené britské vozidlo Ajax. Dvaceticentimetrová překážka jako nezdolatelný problém

Kletbou stižená vozidla, tak by se dal stručně popsat program pořízení obrněných vozidel Ajax v hodnotě 5,52 miliardy liber, která se mají stát páteřním systémem v pozemním arzenálu britských ozbrojených složek. Nicméně vývoj strojů se několikrát v minulosti zadrhl, což Brity stálo nemalé finanční prostředky. Přesto je s vozidly počítáno dál, v aktualizovaném plánu má Ajax vstoupit do služby již příští rok, jak uvedl server Defence Procurement International.

Otázkou zůstává, zda je to reálné datum vzhledem k potížím, které vozidlo sužují již několik let. Rok 2019 byl přitom pro Brity varující. První várka vozidel v celkovém počtu 589 byla značně problémová, Britové přesto výrobci Ajaxu, společnosti General Dynamics, zaplatili, což se mimochodem stalo terčem intenzivní kritiky v britském parlamentu.

Nezdolal ani jednoduchou překážku

Hlavně je řeč o technických parametrech Ajaxu, které Brity zdaleka neuspokojily. Při sérii testů, které proběhly v roce 2021, se ukázalo, že vůz není s nadsázkou řečeno téměř technicky způsobilý, což britské politické a vojenské činitele velmi nemile překvapilo. Především zkoušky odhalily, že Ajax není schopen zdolat překážku ve výšce 20 cm, posádka si rovněž stěžovala na příliš velké vibrace, nadměrný hluk, špatné jízdní vlastnosti, malou rychlost v terénu a celkový diskomfort. Kromě výše řečeného je pak nutno zmínit problematický samotný trup vozidla, jak uvádí web Defence Procurement International.

Testy tak britské ministerstvo obrany bylo nuceno přerušit a hledat efektivní cestu, jak mnoho technických nedodělků napravit. Nicméně odstraňování závad jde pomalu a samozřejmě Britové musejí i nadále do vozidla investovat nemalé finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že si armáda ukázala na Ajax již v roce 2010, bude se muset popasovat rovněž s možným zastaráváním systému. To, co bylo moderní v roce 2010, nemusí být samozřejmě zdaleka „hitem“ v roce 2025, kdy má v aktualizovaném harmonogramu Ajax vstoupit do služby.

Uvedení do služby příští rok s velkým otazníkem

Každopádně Britové se snaží upravit vozidlo tak, aby dostáli tomuto datu. Jestli se to podaří, teprve uvidíme, těžko dělat předpovědi, rok 2025 se možná z tohoto pohledu jeví až příliš optimisticky. Na papíře nevypadá vozidlo špatně, musí však dojít k důslednému odstranění závad, kterých je ještě mnoho.

Ajax je odvozen z bojového vozidla ASCOD 2, který figuruje ve výzbroji španělské a rakouské armády. Stroj o hmotnosti 38 tun tvoří 3 členové posádky a 7 vojáků. Vozidlo pohání motor o výkonu 600 kW (800 koní), maximální rychlost činí 70 km/h. Primární zbraň tvoří kanon ráže 40 mm, sekundární pak kulomet ráže 7,62 mm, respektive dálkově ovládaná zbraňová stanice Protector od norské zbrojovky Konsgsberg.

Zdroj: Army Recognition, Defence Procurement International

