Tank T-84: Vozidlo do extrémních podmínek. Ukrajinský dravec se chystá na lov ruské kořisti

Kromě starších tanků ruského, respektive sovětského původu má Ukrajina ve své výzbroji tank T-64BM Bulat, který je nasazen v těchto dnech ve válce s ruskými okupanty. Obráncům před ruskou invazí se od začátku ozbrojeného konfliktu daří vyřazovat ruské tanky, a to i ty moderní, jako například T-90M. Komě vozidel dodávaných Západem disponují také tankem T-84. Válka s Ruskem je do značné míry přehlídkou nejen starších tanků ze studené války, ale také moderních západních typů.

Schopnost konkurovat nejen ruským tankům, ale i západním

Vývoj na novém tanku začal v 90. letech, první prototyp spatřil světlo světa v roce 1994 a o pět let později byl stroj zařazen do ukrajinské výzbroje. Pro Ukrajinu bylo důležitým kritériem při vývoji nového vozidla, že se chtěla osamostatnit od ruských zbrojních podniků. Ukrajina chtěla současně osamostatněním dokázat, že je schopna vlastními silami vyvinout tank, který by byl konkurenceschopný nejen vůči ruským protějškům, ale i některým západním vozidlům.

Tank T-84 vychází ze sovětského modelu T-80. Nicméně od něj se ukrajinský tank odlišuje v řadě směrů. Na rozdíl od modelu T-80 je T-84 osazen dieselovým motorem KMDB 6TD-2 o výkonu 1200 koní, který propůjčuje vozidlu rychlost až 70 km/h. Dojezd činí 540 km. Hlavním rozdílem umožňujícím rozlišení tanků T-80 a T-84 je potom svařovaná věž u T-84 oproti litým věžím typickým pro sovětskou konstrukční školu (kam patří i T-80).

Ochrana posádky jako priorita

Na tanku T-84, který ovládá tříčlenná posádka, je zajímavá mimo jiné i palebná síla. Hlavní zbraň představuje hladce vrtaný kanon KBA-3 ráže 125 mm, sekundární výzbroj tvoří spřažený kulomet KT-7,62 ráže 7,62 mm. Tank je vybaven také protiletadlovým kompletem KT-12,7 ráže 12,7 mm. Kromě toho, že tank je rychlý, udržuje také vysokou rychlost palby – konstruktéři osadili vozidlo automatickým nabíječem i pokročilým řízením palby.

Ukrajinský tank kromě palebné síly zaujme komplexní ochranou a silným pancéřováním. Na ochranných prvcích konstruktéři zapracovali skutečně příkladně. Kromě vysokého stupně pancéřování má tank kompozitní a reaktivní pancíř. Ten je zvláštní formou ochrany tanku, pancíř snižuje účinek protitankových zbraní tak, že reaguje na jejich dopad vlastním výbuchem. T-84 využívá reaktivní pancíř Duplet o několika vrstvách pro ještě lepší ochranu posádky.

Další nespornou výhodou tanku je skutečnost, že je schopen operovat v opravdu extrémních podmínkách při zachování náležitého komfortu posádky. T-84 může působit ve velkém mrazu (-40 °C ), stejně jako v úmorném vedru (+55 °C).

Ukrajina není jediným provozovatelem T-84. Dalším státem, který je má k dispozici, je Thajsko, které nakoupilo 49 kusů. Finální část dodávky, posledních 6 tanků, převzalo Thajsko v roce 2018. Ukrajinská vozidla Thajsko objednalo v roce 2011, hodnota kontraktu činila 240 milionů dolarů.

I přes zpožděné dodávky bude velmi pravděpodobně T-84 nasazen ve větším množství i ve válce na Ukrajině, testy probíhaly v minulém roce a budou probíhat i dále.

Pro ruské okupanty to není příznivá zpráva, protože už ukrajinským přičiněním přišli přes 2 500 tanků. T-84 se svými vylepšenými schopnostmi již vymyká klasickým sovětským modelům T-80, Ukrajinci tak odvedli na svém vlastním tanku velmi zdařilou práci.

Zdroj: Army Technology, National Interest

KAM DÁL: Němci dodali na Ukrajinu šrot, říká generál Šedivý. Připustil jiný konec války, než si Západ přeje.