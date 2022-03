Rusko, NATO, nebo Čína: Kdo má nejvíce jaderných zbraní?

Rusko

Není překvapením, že většinu světových jaderných zbraní vlastní USA a Rusko. A když říkáme "většinu", myslíme tím téměř všechny. Na planetě se nachází přibližně 12 700 jaderných zbraní a odhadem 90 % z nich - tedy devět z každých deseti jaderných zbraní na celém světě - patří jedné z těchto dvou zemí. Rusko jich má 6 000, rozmístěny jsou v odpalovacích silech po celém Rusku i na jaderných ponorkách.

Zmáčknutím pomyslného jaderného tlačítka může Vladimir Putin vyhladit skutečně celý svět, ovšem pakliže jeho rakety doletí na místo určení. Nejrůznější obranné systémy, ve kterých má Západ obrovský náskok, mají šanci do značné míry útočný potenciál ruských jaderných zbraní snížit. Testovat to ale samozřejmě nikdo nechce.

NATO

Aktuální počet jaderných zbraní NATO je 6 000, ale pouze 500, když odečteme USA. V NATO je 30 zemí: 28 v Evropě a dvě - Kanada a USA - v Severní Americe. Z tohoto počtu však mají jaderné zbraně pouze tři: Velká Británie, Francie, a jak jsme již viděli, USA. V porovnání s třetím členem své jaderné posádky v NATO mají Francie a Spojené království docela malý arzenál, drží jen asi 290, respektive 225 jaderných zbraní.

To je ovšem stále obrovské číslo, když si uvědomíme, jak nepředstavitelnou zkázu by mohla rozpoutat pouhá jedna z těchto zbraní. Zbytek z 27 zemí NATO nemá vůbec žádné jaderné zbraně - to však neznamená, že jsou zcela bezbranné: v rámci programu sdílení jaderných zbraní NATO má hrstka zemí v celé alianci přibližně 100 amerických jaderných zbraní. Tyto zbraně jsou fyzicky drženy například v Německu nebo Itálii a střeženy personálem amerického letectva, ale právě letectvo hostitelské země je může nasadit v případě, že se někteří světoví vůdci rozhodnou všechno vyvraždit.

Čína

Aktuální počet čínských jaderných raket je 350. O čínských jaderných zbraních ale není často slyšet, což je zvláštní, protože existují už více než půl století. Dnes má Čína údajně třetí největší arzenál z pěti jaderných států světa a někteří přední američtí obranní experti se domnívají, že v nadcházejícím desetiletí se bude rychle rozšiřovat. Není bez zajímavosti, že Čína je jediná země s jadernými zbraněmi, která se zavázala, že "nikdy a za žádných okolností nepoužije jaderné zbraně proti státům, které nemají jaderné zbraně, nebo zónám bez jaderných zbraní, ani nebude hrozit jejich použitím" a že "jako první nikdy a za žádných okolností nepoužije jaderné zbraně". Budeme nejspíš v tomto muset čínským soudruhům věřit.

Na závěr je nutné dodat, že další země jaderného klubu jsou s počty nukleárních zbraní výrazně jinde než vedoucí trojice. Indie, Pakistán, Izrael a Severní Korea v tomto hrají jinou ligu a žádná z těchto zemí nemá více než 200 hlavic, což se ale těžko ověřuje zejména u Severní Koreji nebo Izraele.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Třetí světovou válku údajně předpověděl už slavný Nostradamus.